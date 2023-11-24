Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС не протрималося й 20 хвилин: що відбувається в регіоні

ХАМАС вже відзначився цинічною витівкою

Між Ізраїлем і ХАМАС почало діяти перемир’я, воно набуло чинності з 7:00 за місцевим часом у п’ятницю, 24 листопада. ХАМАС порушив режим припинення вогню за 15 хвилин після його початку.

За кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, що межують із сектором Газа, спрацювали ракетні сирени. Також з’явилися повідомлення про інтенсивні обстріли ЦАХАЛу по всьому сектору Газа, оскільки армія прагнула досягти максимальних результатів перед паузою, пише Times of Israel. Через 15 хвилин після набрання чинності угодою про припинення вогню, з боку сектору Гази, ХАМАС обстріляв ізраїльські селища Ейн а-Шлоша та Кісуфім.

Нагадаємо, за даними катарських посередників, о 16:00 у п’ятницю буде звільнено 13 заручників, які утримуються в секторі Газа. Після цього Ізраїль відпустить невизначену кількість палестинських ув’язнених.

Протягом наступних чотирьох днів планується звільнити не менше 50 жінок та дітей. Після цього в руках палестинських терористів залишиться ще близько 190 людей. За той же період очікується звільнення 150 палестинських ув’язнених — переважно жінок та неповнолітніх, деякі з яких засуджені за замах на вбивство. Крім того, під час тимчасового припинення вогню до сектору Газа буде допущено гуманітарні вантажі та паливо.

Ізраїльських заручників спершу перевезуть до Єгипту, палестинських ув’язнених – на Західний берег, який контролює Палестинська адміністрація. У ЗМІ писали, що Ізраїль не звільнить палестинців, доки не побачить своїх громадян.

Як повідомляв "Телеграф", 17 листопада стало відомо, що високопоставленого представника бойовиків ХАМАС Ахмада Бахара було вбито. Він отримав тяжкі поранення внаслідок авіаудару.