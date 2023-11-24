Разница в зарплатах и права в политике: что знаковые женщины страны говорят о гендерном равенстве в Украине

Полномасштабная война россии против Украины изменила жизнь практически каждой украинки

В среду и четверг, 22-23 ноября, в Киеве состоялся Седьмой Украинский Женский Конгресс (УЖК) – уникальная платформа, формирующая повестку государства в сфере гендерного равенства. Событие этого года произошло под лозунгом "Женское лидерство. Время восстановления. Время восстановления".

Большинство спикерок – это сильные и известные женщины, неустанно работающие на победу и развитие страны в разных сферах. "Телеграф" публикует самые главные мнения о процессах справедливости в карьере и политике между женщинами и мужчинами.

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Украина до сих пор требует существенных изменений в теме гендерного равенства

По словам Вицеспикера парламента и соучредительницы Украинского Женского Конгресса Елены Кондратюк, в нашей стране постоянно происходят процессы, направленные преодолеть предубеждения в отношении женщин.

Вицеспикер парламента Елена Кондратюк

"Все должны понимать, что женщины во время войны защищают, лечат, учат, волонтерят. Обычные женщины делают чрезвычайные вещи. В частности, настояние нашего Украинского Женского Конгресса провели уже давно к существенным изменениям в теме гендерного равенства. Я хочу выделить лишь несколько из них: отменено список из более 450 запрещенных для женщин профессий, принят закон о равных возможностях и правах для мужчин и женщин при прохождении военной службы, установлены гендерные квоты в избирательных списках партии на уровне 40 процентов, усилена ответственность за домашнее насилие по признакам пола, принята Стамбульская конвенция, принята Стратегия внедрения гендерного равенства в сфере образования и Стратегия преодоления гендерного разрыва в заработных платах. Это те достижения, которыми надо гордиться, и мы не собираемся останавливаться. Наша цель добиться паритетного участия женщин и мужчин в восстановлении страны. Наша цель дать женщинам влияние на процессы и решение без новых "стеклянных потолков" и дискриминации", — считает вицеспикерка Верховной Рады.

Положительные тенденции не должны закрывать глаза на устоявшиеся проблемы

Выступая на Украинском Женском Конгрессе, первая леди Елена Зеленская отметила, что все больше женщин участвует в военной службе и развивает собственные бизнесы. Это, безусловно, свидетельствует о росте роли женщин в украинском обществе.

"Мы с вами сами пишем роль женщин, она уже изменилась и продолжает меняться. Две важные цифры: по данным кадрового центра ВСУ на данный момент у нас уже 43 с половиной тысяч женщин военнослужащих. Это почти втрое больше, чем в 2014-м. Вторая знаковая цифра — 56 процентов созданных бизнесов за этот год это женский бизнес, что больше, чем когда-либо. Мне кажется, что из этих цифр состоит очень выразительная форма украинского женского лидерства сейчас", — считает первая леди Украины.

По словам супруги президента, Украина мечтала о женском лидерстве, но приобрела его слишком экстремальным способом.

Однако в то же время 70 процентов наших внутренне перемещенных переселенцев, которые не имеют сейчас работы, — это именно женщины. И здесь, по словам Елены Зеленской, смешалась и безработица, и необходимость обустраиваться на новом месте с детьми. Та самая невидимая работа за создание благосостояния семьи, которая никогда не оплачивается. Это означает, что эти усилия должны быть оплачены иным образом — заботой и условиями.

"Именно поэтому, когда во время войны мы внедряем реформы школьного питания, мы думаем в том числе о том, чтобы мамы были спокойными. Я перечислила лишь часть того, над чем нам сегодня нужно работать, чтобы сохранить женский потенциал. Однако еще есть довоенные вызовы, которые никуда не делись. Недавно я имела возможность выступить на мероприятии по равной оплате труда на полях Генассамблеи ООН. Вы знаете, это не только украинская проблема. В развитых странах этот разрыв в оплате труда составляет 20 процентов в среднем. За такую же работу женщины получают на 20 процентов меньше, чем мужчины. Нам в Украине еще перед российским вторжением удалось сократить этот разрыв почти до 18 процентов. И сейчас Украина во время войны также пытается продолжать этот курс. Ибо если в семье должны выбрать кому остаться дома и ухаживать за детьми, например, вроде бы логично оставаться тому, у кого меньше доход. И это часто женщины, поэтому получается замкнутый круг", — говорит Первая Леди.

Нужны ли женщинам упрощение для успеха в политике?

О балансе мужского и женского влияния в своей партии говорила Народная депутатка Украины и председатель партии Родина Юлия Тимошенко. Стоит отметить, что она является одной из наиболее стабильных политиков за период независимости.

"Мы являемся парламентской партией 23 года. И хочу сказать, что это не только 23 года в парламенте, а это единственная партия, у которой члены партии почти 60% женщин. Елена Кондратюк отметила, что 40% считается защитной квотой для женщин, но в нашей партии мы определили 40% как защитную квоту для мужчин. И я считаю это прекрасно. И когда наш прекрасный глава ЦИК Олег Диденко сказал, что они упростят участие женщин в политическом процессе. Я хочу попросить их только об одном: просто не мешайте, не надо нам ничего упрощать. Женщины достаточно сильны, чтобы идти на уровне с мужчинами и соревноваться", — говорит депутатка.

Глава партии Родина Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, когда речь идет о том, что будет нового в этом политическом сезоне в Украине важно понимать, что выборов во время войны точно не будет. Однако для Украины важно сохранить новый избирательный кодекс, который работает уже с 1 января 2023 г. и не дать никому его разрушить.

"Я объясню почему: этот избирательный кодекс каждой женщине дает абсолютную возможность зайти в политический круг на местном или центральном уровне гораздо легче, чем это было в предыдущие годы. Речь в частности о женщинах, служащих в Вооруженных Силах, лицах, управляющих борющимися ассоциациями за освобождение военнопленных и тех, кто выступает за права раненых. Всем этим женщинам этот избирательный кодекс дает минимум влияния партии и максимум реализации лично. Поэтому, станете ли вы депутатом любого уровня, не будет зависеть от вашего места в списке или решений партии Ваш успех будет зависеть только от того, какую квоту вы возьмете. А квота это ваше общение с обществом и ваши лидерские качества, которые я убеждена поддержат украинцы. Этот кодекс позволяет и мужчинам, и женщинам соревноваться честно. И я уверена, что если женщины возьмут в свои руки много процессов в стране, то справедливость будет доминантной", — заявила Юлия Тимошенко.

Гендерное равенство — это не только квоты

Как отмечает народная депутатка Украины и заместитель председателя фракции Голос Юлия Клименко, несмотря на все квоты, доступ к важным решениям у женщин достаточно ограничен.

"У нас во фракции половина — женщины, а половина — мужчины. Это, возможно, наиболее равномерное распределение среди всех парламентских фракций. Мы не ставили себе KPI (ключевые показатели эффективности — Ред .) иметь именно 50 процентов женщин. Так получилось, что женщинам было интересно присоединиться, женщины были заинтересованы в развитии. И они, собственно говоря, сейчас также формируют политику во фракции. Однако есть вопросы общего доступа женщин к политике. Если прямо: мы сколько угодно можем говорить о законодательном кодексе, но реальность не такова. У меня шестеро детей, я могу сколько угодно им рассказывать о кодексе, но если я действую по-другому, то они не смотрят в то, что написано. Они действуют так, как я. У нас есть вопросы с равенством женщин во многих органах: ЦИК, Кабинет министров или любой другой орган власти. У нас там нет вообще женщин. Не только выдержки 40 процентов, но и 20 процентов нет. Соответственно женщина понимает, что она не сможет дойти до той вершины, до которой она бы хотела дойти", — считает Юлия Клименко.

Заместитель председателя фракции Голос Юлия Клименко

По ее мнению, стоит посмотреть на это в контексте "дьявол скрывается в деталях". Ведь в любом явлении есть малозаметные составляющие, которые оказывают большое влияние на его суть.

"Например, волюнтаристским решением было запрещено выезжать депутатам и депутатам Верховной Рады и местным органам власти. У нас есть много депутаток, которые оставили мандат или готовы его оставить, потому что имеют выбор между тем, чтобы увидеть своих детей в Польше и возможность пересечь границу раз в месяц или быть здесь замкнутой и не иметь возможности увидеть своих детей.Скажите, пожалуйста, что выберет женщина? Это очевидно, что женщина выберет детей. Поэтому можно сколько угодно говорить о равенстве и законодательных изменениях. Но реалистично механизмы позволяющие и мотивирующие женщин идти в политику, к сожалению, обрезаются абсолютно на таком бытовом уровне как невозможность женщины уехать или строить семейную жизнь. И это демотивирует большое количество женщин, которые сейсам я двляются действующими депутатами. По крайней мере, у нашей партии есть такая проблема. Поэтому я призываю коллег не смотреть на проблему только на уровне законодательства, но и на то, как это законодательство имплементируется. Обязательные квоты должны быть, но если нет механизмов, мотивирующих женщину идти в политику, то я в эти квоты не верю. То есть не просто быть в политике для статистики, а достичь Кабинета Министров, ЦИК или должности Государственного предприятия", — заявляет депутат.

Надо ли говорить о децентрализации и что это дает женщинам?

Как считает Глава фракции "Европейская солидарность" в Киевском городском совете Марина Порошенко, роль местного самоуправления в условиях войны в любом случае важна. Но также децентрализация решающая для женщин, поскольку она дает им больше возможностей участвовать в политическом процессе.

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко

"Вопрос децентрализации является одним из важнейших вопросов для украинцев сегодня. И говорить о "за" и "против" по моему мнению неуместно, потому что это остается частью нашего движения в Европейский союз, европейские ценности и демократию. Это условие наших европейских партнеров внедрить, развить и сохранить децентрализацию. И действительно в условиях войны само решение повседневных проблем возложено на решение местных органов. Женское крыло местных общин способно эффективно решать социальные и гуманитарные задачи, такие как оказание помощи ветеранам, переселенцам, семьям военнослужащих и трудоустройству раненых, – говорит Марина Порошенко.

По словам бывшей Первой леди, сейчас Украине нужно объединиться не вокруг политических соревнований или предвзятости, а вокруг страны и совместных решений. Именно от этого будет зависеть победа.