Укр

Разница в зарплатах и права в политике: что знаковые женщины страны говорят о гендерном равенстве в Украине

Автор
Тая Белан Тая Белан
Дата публикации
Читати українською
Автор
509
Елена Зеленская выступила на Украинском женском конгрессе
Елена Зеленская выступила на Украинском женском конгрессе. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Полномасштабная война россии против Украины изменила жизнь практически каждой украинки

В среду и четверг, 22-23 ноября, в Киеве состоялся Седьмой Украинский Женский Конгресс (УЖК) – уникальная платформа, формирующая повестку государства в сфере гендерного равенства. Событие этого года произошло под лозунгом "Женское лидерство. Время восстановления. Время восстановления".

Большинство спикерок – это сильные и известные женщины, неустанно работающие на победу и развитие страны в разных сферах. "Телеграф" публикует самые главные мнения о процессах справедливости в карьере и политике между женщинами и мужчинами.

.

Украина до сих пор требует существенных изменений в теме гендерного равенства

По словам Вицеспикера парламента и соучредительницы Украинского Женского Конгресса Елены Кондратюк, в нашей стране постоянно происходят процессы, направленные преодолеть предубеждения в отношении женщин.

Вицеспикер парламента Елена Кондратюк на Украинском женском конгрессе
Вицеспикер парламента Елена Кондратюк

"Все должны понимать, что женщины во время войны защищают, лечат, учат, волонтерят. Обычные женщины делают чрезвычайные вещи. В частности, настояние нашего Украинского Женского Конгресса провели уже давно к существенным изменениям в теме гендерного равенства. Я хочу выделить лишь несколько из них: отменено список из более 450 запрещенных для женщин профессий, принят закон о равных возможностях и правах для мужчин и женщин при прохождении военной службы, установлены гендерные квоты в избирательных списках партии на уровне 40 процентов, усилена ответственность за домашнее насилие по признакам пола, принята Стамбульская конвенция, принята Стратегия внедрения гендерного равенства в сфере образования и Стратегия преодоления гендерного разрыва в заработных платах. Это те достижения, которыми надо гордиться, и мы не собираемся останавливаться. Наша цель добиться паритетного участия женщин и мужчин в восстановлении страны. Наша цель дать женщинам влияние на процессы и решение без новых "стеклянных потолков" и дискриминации", — считает вицеспикерка Верховной Рады.

Положительные тенденции не должны закрывать глаза на устоявшиеся проблемы

Выступая на Украинском Женском Конгрессе, первая леди Елена Зеленская отметила, что все больше женщин участвует в военной службе и развивает собственные бизнесы. Это, безусловно, свидетельствует о росте роли женщин в украинском обществе.

"Мы с вами сами пишем роль женщин, она уже изменилась и продолжает меняться. Две важные цифры: по данным кадрового центра ВСУ на данный момент у нас уже 43 с половиной тысяч женщин военнослужащих. Это почти втрое больше, чем в 2014-м. Вторая знаковая цифра — 56 процентов созданных бизнесов за этот год это женский бизнес, что больше, чем когда-либо. Мне кажется, что из этих цифр состоит очень выразительная форма украинского женского лидерства сейчас", — считает первая леди Украины.

Фото Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе
По словам супруги президента, Украина мечтала о женском лидерстве, но приобрела его слишком экстремальным способом.

Однако в то же время 70 процентов наших внутренне перемещенных переселенцев, которые не имеют сейчас работы, — это именно женщины. И здесь, по словам Елены Зеленской, смешалась и безработица, и необходимость обустраиваться на новом месте с детьми. Та самая невидимая работа за создание благосостояния семьи, которая никогда не оплачивается. Это означает, что эти усилия должны быть оплачены иным образом — заботой и условиями.

"Именно поэтому, когда во время войны мы внедряем реформы школьного питания, мы думаем в том числе о том, чтобы мамы были спокойными. Я перечислила лишь часть того, над чем нам сегодня нужно работать, чтобы сохранить женский потенциал. Однако еще есть довоенные вызовы, которые никуда не делись. Недавно я имела возможность выступить на мероприятии по равной оплате труда на полях Генассамблеи ООН. Вы знаете, это не только украинская проблема. В развитых странах этот разрыв в оплате труда составляет 20 процентов в среднем. За такую же работу женщины получают на 20 процентов меньше, чем мужчины. Нам в Украине еще перед российским вторжением удалось сократить этот разрыв почти до 18 процентов. И сейчас Украина во время войны также пытается продолжать этот курс. Ибо если в семье должны выбрать кому остаться дома и ухаживать за детьми, например, вроде бы логично оставаться тому, у кого меньше доход. И это часто женщины, поэтому получается замкнутый круг", — говорит Первая Леди.

Нужны ли женщинам упрощение для успеха в политике?

О балансе мужского и женского влияния в своей партии говорила Народная депутатка Украины и председатель партии Родина Юлия Тимошенко. Стоит отметить, что она является одной из наиболее стабильных политиков за период независимости.

"Мы являемся парламентской партией 23 года. И хочу сказать, что это не только 23 года в парламенте, а это единственная партия, у которой члены партии почти 60% женщин. Елена Кондратюк отметила, что 40% считается защитной квотой для женщин, но в нашей партии мы определили 40% как защитную квоту для мужчин. И я считаю это прекрасно. И когда наш прекрасный глава ЦИК Олег Диденко сказал, что они упростят участие женщин в политическом процессе. Я хочу попросить их только об одном: просто не мешайте, не надо нам ничего упрощать. Женщины достаточно сильны, чтобы идти на уровне с мужчинами и соревноваться", — говорит депутатка.

Фото Глава партии Родина Юлия Тимошенко
Глава партии Родина Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, когда речь идет о том, что будет нового в этом политическом сезоне в Украине важно понимать, что выборов во время войны точно не будет. Однако для Украины важно сохранить новый избирательный кодекс, который работает уже с 1 января 2023 г. и не дать никому его разрушить.

"Я объясню почему: этот избирательный кодекс каждой женщине дает абсолютную возможность зайти в политический круг на местном или центральном уровне гораздо легче, чем это было в предыдущие годы. Речь в частности о женщинах, служащих в Вооруженных Силах, лицах, управляющих борющимися ассоциациями за освобождение военнопленных и тех, кто выступает за права раненых. Всем этим женщинам этот избирательный кодекс дает минимум влияния партии и максимум реализации лично. Поэтому, станете ли вы депутатом любого уровня, не будет зависеть от вашего места в списке или решений партии Ваш успех будет зависеть только от того, какую квоту вы возьмете. А квота это ваше общение с обществом и ваши лидерские качества, которые я убеждена поддержат украинцы. Этот кодекс позволяет и мужчинам, и женщинам соревноваться честно. И я уверена, что если женщины возьмут в свои руки много процессов в стране, то справедливость будет доминантной", — заявила Юлия Тимошенко.

Гендерное равенство — это не только квоты

Как отмечает народная депутатка Украины и заместитель председателя фракции Голос Юлия Клименко, несмотря на все квоты, доступ к важным решениям у женщин достаточно ограничен.

"У нас во фракции половина — женщины, а половина — мужчины. Это, возможно, наиболее равномерное распределение среди всех парламентских фракций. Мы не ставили себе KPI (ключевые показатели эффективности — Ред .) иметь именно 50 процентов женщин. Так получилось, что женщинам было интересно присоединиться, женщины были заинтересованы в развитии. И они, собственно говоря, сейчас также формируют политику во фракции. Однако есть вопросы общего доступа женщин к политике. Если прямо: мы сколько угодно можем говорить о законодательном кодексе, но реальность не такова. У меня шестеро детей, я могу сколько угодно им рассказывать о кодексе, но если я действую по-другому, то они не смотрят в то, что написано. Они действуют так, как я. У нас есть вопросы с равенством женщин во многих органах: ЦИК, Кабинет министров или любой другой орган власти. У нас там нет вообще женщин. Не только выдержки 40 процентов, но и 20 процентов нет. Соответственно женщина понимает, что она не сможет дойти до той вершины, до которой она бы хотела дойти", — считает Юлия Клименко.

Фото заместитель председателя фракции Голос Юлия Клименко
Заместитель председателя фракции Голос Юлия Клименко

По ее мнению, стоит посмотреть на это в контексте "дьявол скрывается в деталях". Ведь в любом явлении есть малозаметные составляющие, которые оказывают большое влияние на его суть.

"Например, волюнтаристским решением было запрещено выезжать депутатам и депутатам Верховной Рады и местным органам власти. У нас есть много депутаток, которые оставили мандат или готовы его оставить, потому что имеют выбор между тем, чтобы увидеть своих детей в Польше и возможность пересечь границу раз в месяц или быть здесь замкнутой и не иметь возможности увидеть своих детей.Скажите, пожалуйста, что выберет женщина? Это очевидно, что женщина выберет детей. Поэтому можно сколько угодно говорить о равенстве и законодательных изменениях. Но реалистично механизмы позволяющие и мотивирующие женщин идти в политику, к сожалению, обрезаются абсолютно на таком бытовом уровне как невозможность женщины уехать или строить семейную жизнь. И это демотивирует большое количество женщин, которые сейсам я двляются действующими депутатами. По крайней мере, у нашей партии есть такая проблема. Поэтому я призываю коллег не смотреть на проблему только на уровне законодательства, но и на то, как это законодательство имплементируется. Обязательные квоты должны быть, но если нет механизмов, мотивирующих женщину идти в политику, то я в эти квоты не верю. То есть не просто быть в политике для статистики, а достичь Кабинета Министров, ЦИК или должности Государственного предприятия", — заявляет депутат.

Надо ли говорить о децентрализации и что это дает женщинам?

Как считает Глава фракции "Европейская солидарность" в Киевском городском совете Марина Порошенко, роль местного самоуправления в условиях войны в любом случае важна. Но также децентрализация решающая для женщин, поскольку она дает им больше возможностей участвовать в политическом процессе.

Фото Марина Порошенко на Украинском женском конгрессе
Жена пятого президента Украины Петра Порошенко

"Вопрос децентрализации является одним из важнейших вопросов для украинцев сегодня. И говорить о "за" и "против" по моему мнению неуместно, потому что это остается частью нашего движения в Европейский союз, европейские ценности и демократию. Это условие наших европейских партнеров внедрить, развить и сохранить децентрализацию. И действительно в условиях войны само решение повседневных проблем возложено на решение местных органов. Женское крыло местных общин способно эффективно решать социальные и гуманитарные задачи, такие как оказание помощи ветеранам, переселенцам, семьям военнослужащих и трудоустройству раненых, – говорит Марина Порошенко.

По словам бывшей Первой леди, сейчас Украине нужно объединиться не вокруг политических соревнований или предвзятости, а вокруг страны и совместных решений. Именно от этого будет зависеть победа.

Теги:
#Украина #Юлия Тимошенко #Порошенко #Гендерное равенство #Елена Зеленская #Украинский женский конгресс