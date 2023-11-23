После Киева H&M возобновил работу во Львове: очереди для рабочего дня немалые (видео)

Был закрыт почти два года

Четверг, 23 ноября, обрадовал львовян и гостей города тем, что в торгово-развлекательном центре Victoria Gardens свою работу возобновил популярный магазин шведской одежды и косметики H&M. Он не работал с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об открытии стало известно со страницы ТРЦ в Instagram. А вот видео заполненных павильонов магазина публикуют телеграм-каналы и пишут, что очереди покупателей немалые.

"Н&M открылся во Львове: в магазине уже огромные очереди. И это четверг, рабочее время. Представьте, что будет в выходные", — говорится в сообщении телеграм-канала "Труха".

ТРЦ Victoria Gardens на карте

В комментариях пользователи сети не разделяют мнение тех, кто радуется этой новости, отмечая, что одежда в магазине не стоит того, чтобы за ней стоять в очереди.

Ранее известная компания отмечала, что хочет возобновить работу в большинстве магазинов в Украине с ноября 2023 года.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения россии шведский бренд одежды и косметики H&M не только закрыл все свои магазины, но отменил возможность заказа товаров онлайн.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 16 ноября, на территории киевского ТРЦ River Mall на Днепровской набережной возобновил работу еще один магазин H&M. Во время открытия можно было наблюдать значительный наплыв людей, даже выстраивавшихся в очереди у входа.