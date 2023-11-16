В Киеве открылся еще один магазин H&M: на входе ажиотаж и очереди (видео)

Данное событие вызвало неподдельный интерес среди поклонников шопинга

В четверг, 16 ноября, на территории киевского ТЦ River Mall, расположенного на Днепровской набережной, возобновил работу еще один магазин H&M. Во время открытия можно было наблюдать значительный наплыв людей, которые выстраивались в очереди у входа.

Об этом сообщили сразу несколько столичных Telegram-каналов. Для многих любителей шопинга открытие магазинов именно этой сети, как оказалось, является долгожданным событием.

Так, магазины представительства модного гиганта H&M Group, постепенно начали возобновлять свою работу в столице после начала полномасштабного вторжения. Первые два магазина открылись в ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park.

Спустя неделю, 16 ноября, магазины одежды H&M распахнули свои двери для покупателей в ТРЦ River Mall и Retroville. Здесь открылись все отделы: одежда, текстиль, аксессуары и товары для дома H&M Home.

Отмечается, что в ТРЦ River Mall во время открытия магазина H&M наблюдается значительный ажиотаж — люди стекаются к примерочным и выстраиваются в очереди возле входа.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей с иронией отреагировали на очереди возле магазина одежды. Они назвали создание ажиотажа искусственным и посетовали на то, что люди думают только о "тряпках":

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что блогеры сделали обзор цен в киевском H&M, который в начале ноября возобновил свою работу в киевском торговом центре "Lavina Mall". Так, в магазине представлен достаточно широкий ассортимент товаров. Здесь можно приобрести одежду, текстиль, аксессуары и товары для дома.