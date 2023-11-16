У Києві відкрився ще один магазин H&M: на вході ажіотаж та черги (відео)

Ця подія викликала непідробний інтерес серед шанувальників шопінгу

У четвер, 16 листопада, на території київського ТРЦ River Mall, що на Дніпровській набережній, відновив роботу ще один магазин H&M. Під час відкриття можна було спостерігати значний наплив людей, які навіть шикувалися в черги біля входу.

Про це повідомили одразу кілька столичних Telegram-каналів. Для багатьох любителів шопінгу відкриття магазинів саме цієї мережі, як виявилося, є довгоочікуваною подією.

Так, магазини представництва модного гіганта H&M Group поступово почали відновлювати свою роботу в столиці після початку повномасштабного вторгнення. Перші два магазини відкрилися в ТРЦ Lavina Mall та Respublika Park.

Через тиждень, 16 листопада, магазини одягу H&M відчинили свої двері для покупців у ТРЦ River Mall та Retroville. Тут відкрилися всі відділи: одяг, текстиль, аксесуари та товари для дому H&M Home.

Зазначається, що у ТРЦ River Mall під час відкриття магазину H&M спостерігається значний ажіотаж — люди стікаються до примірочних та вишиковуються у черги біля входу.

Користувачі соцмереж з іронією відреагували на черги біля магазину одягу. Вони назвали створення ажіотажу штучним і нарікали на те, що люди, навіть у такі скрутні часи, думають лише про "тряпки":

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що блогери зробили огляд цін у київському H&M, який на початку листопада відновив свою роботу у київському торговому центрі "Lavina Mall". Так, у магазині представлений досить широкий асортимент товарів. Тут можна придбати одяг, текстиль, аксесуари та товари для дому.