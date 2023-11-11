Дорого-багато: блогери зробили огляд цін у київському "H&M" (відео)

Шопінг — це не тільки трата грошей, а й хороший антистрес

Ціни в столичному магазині одягу "H&M", який знову відчинив свої двері для відвідувачів, досить значні. Усім бажаючим пропонують футболки по 700 гривень та бомбери по 3000 гривень.

Огляд цін на товари, представлені в київському "H&M", зробили блогери, які поділилися своїми враженнями від відвідування магазину. Варто зазначити, що ціни на деякі товари здивували навіть досвідчених шопоголіків.

Так, у столичному "H&M", що відкрився на території торговельного центру "Lavina Mall", представлено досить широкий асортимент товарів. Тут можна придбати одяг, текстиль та товари для дому. У магазині немає особливого ажіотажу, проте потенційні покупці все-таки стікаються в торговий центр і цікавляться новинками.

Наприклад, чоловічий бомбер вам коштуватиме 3000 гривень, а жіноче пальто – 2199 гривень. Светр із справжньої бавовни коштує у "H&M" понад 2000 гривень, проте при цьому в магазині можна знайти сукні в районі 600 гривень.

Тут також продають шкатулки за 425 гривень, чашки по 300 гривень, свічники по 749 гривень та багато іншого.

Докладніший огляд цін у магазині ви зможете побачити в роликах, які будуть опубліковані нижче.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україну повертається H&M : коли і де відкриються магазини. За деякими даними, йдеться про 6 магазинів у Києві та Львові — у київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та львівському Victoria Gardens. Вони мають відкритися у листопаді-грудні 2023 року.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення мережа керувала магазинами ще в Одесі та Харкові. Їх також планують відкрити, але згодом. Журналісти пишуть, що H&M нібито хотіли відкриватись ще раніше, але зіткнулися з дефіцитом персоналу.