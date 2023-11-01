В Україну повертається H&M: Кулеба сказав, коли відкриються магазини

Посольство України у Швеції вже тривалий час веде активну роботу щодо повернення цієї компанії

В Україну повертається найбільша в Європі роздрібна мережа торгівлі одягом H&M, відкриття магазинів якої анонсували раніше. Це станеться вже у листопаді.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише The Village Україна. За його словами, переговори з провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення в Україну систематично ведуть з травня 2022 року, у тому числі й з H&M.

"На моє доручення посольство України у Швеції вже тривалий час веде активну роботу з повернення цієї компанії. Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року", — сказав він.

Також глава МЗС наголосив, що український уряд імплементував комплекс заходів щодо створення необхідних умов безпеки, які дають змогу бізнесу безпечно працювати в країні.

Крім того, зараз ведеться робота з іноземними офісами IKEA та Inditex.

"Робота з повернення ІКЕА активно продовжується, і я розраховую, що в цьому напрямі скоро теж будуть хороші новини", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s незабаром може повернутися до ще одного з українських міст. З цього приводу зараз тривають переговори.