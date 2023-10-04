В Україну повертається H&M: коли та де відкриються магазини

Магазини хотіли відкрити ще раніше

Модний гігант H&M Group відновить роботу своїх магазинів одягу в Україні. Наразі вже йде підготовка до цього.

Про це повідомляє NV Бізнес, посилаючись на власні джерела. За даними видання, йдеться про 6 магазинів у Києві та Львові — у київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та львівському Victoria Gardens. Вони мають відкритися у листопаді-грудні 2023 року.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення мережа керувала магазинами ще в Одесі та Харкові. Їх також планують відкрити, але згодом. Журналісти пишуть, що H&M нібито хотіли відкриватись ще раніше, але зіткнулися з дефіцитом персоналу.

"За півтора роки проста частина співробітників звільнилася, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України", – розповідає одне із джерел.

У прес-службі H&M коментарі про поновлення роботи не надали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо ще одне місто, в яке може повернутися McDonald’s. Місцева влада заявляє, що створювала умови для повернення мережі.