"Йдуть переговори": названо ще одне місто, до якого може повернутися McDonald’s

Конкретні дати наразі не названі

Відома мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s, яка встигла відновити роботу своїх точок в Україні з початку повномасштабної війни, може повернутися до Харкова. Наразі харківська обласна влада веде переговори з цього питання.

Про це в інтерв’ю виданню "Думка" сказав заступник начальника Харківської ОВ Євген Іванов. За його словами, у Харкові зараз проживає близько 1,4 млн осіб, а на території області – 2,5 млн осіб. Після деокупації більшої частини регіону люлі та бізнес продовжують повертатися.

"Крім цього, на початку війни у нас 80% бізнесу або закрилися і були знищені, або релокувались на захід. З цих 80% близько 20% повернулися і відкрилися. Ще 60% поки або закриті, або зруйновані, або релоковані і не повернулися. Але 20% повернулися, в тому числі великі.Я особисто зустрічаюся з провідними платниками податків в області.Ми створювали умови для їхнього повернення. Є певні успіхи в цьому напрямі. Наразі йдуть переговори з МакДональдсом, тому що це теж тисячі робочих місць з урахуванням логістики ", — сказав Іванов.

Також він відповів на запитання, чи є перспектива повернення "МакДональдсу" до Харкова:

"Так, є. Без конкретних поки що дат. Ми в принципі працюємо над тим, щоб це сталося, умовно, найближчим часом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2022 року "МакДональдс" повернувся до Києва після закриття на початку повномасштабної війни. Однак така подія викликала обурення у користувачів мережі.