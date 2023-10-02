"Идут переговоры": назван еще один город, в который может вернуться McDonald’s

Конкретные даты пока не названы

Известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, которая успела возобновить работу своих точек в Украине с начала полномасштабной войны, может вернуться в Харьков. Сейчас харьковские областные власти ведут переговоры по данному вопросу.

Об этом в интервью изданию "Думка" сказал заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов. По его словам, в Харькове сейчас проживает порядка 1,4 млн человек, а на территории области — 2,5 млн человек. После деоккупации большей части региона люли и бизнес продолжают возвращаться.

"Кроме этого, в начале войны у нас 80% бизнеса либо закрылись и были уничтожены, либо релоцировались на запад. Из этих 80% около 20% вернулись и открылись. Еще 60% пока либо закрыты, либо разрушены, либо релокованы и не вернулись. Но 20% вернулись, в том числе, крупные. Я лично встречаюсь с ведущими налогоплательщиками в области. Мы создавали условия для их возврата. Есть определенные успехи в этом направлении. Сейчас идут переговоры с МакДональдсом, потому что это тоже тысячи рабочих мест с учетом логистики", — сказал Иванов.

Также он ответил на вопрос, есть ли перспектива возвращения "МакДональдса" в Харьков:

"Да, есть. Без конкретных пока дат. Мы в принципе работаем над тем, чтобы это произошло, условно, в ближайшее время".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2022 года "МакДональдс" вернулся в Киев после закрытия в начале полномасштабной войны. Однако такое событие вызвало негодование у пользователей сети.