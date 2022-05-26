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80% найбільших підприємств Сумщини відновили роботу

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Підприємства на Сумщині відновлюють роботу Новина оновлена 26 травня 2022, 16:03
Підприємства на Сумщині відновлюють роботу

Влада Сумщини приділяє максимум зусиль, щоб підприємства не перевозили свої виробничі потужності тимчасово за кордон або на західну Україну

Із 88 найбільших підприємств Сумської області 80% відновили роботу. Про це на пресконференції повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні на Сумщині ведеться активна робота з бізнесом. Щоденно ми на зв’язку з усім бізнесом − як малим і середнім, так і великими підприємствами − основними платниками податків", − сказав він.

За його словами, влада Сумщини приділяє максимум зусиль, щоб підприємства не перевозили свої виробничі потужності тимчасово закордон або на західну Україну, а залишалися працювати на Сумщині.

"Адже це наповнення бюджетів, заробітні плати, розвиток області", — підкреслив керівник ОВА.

У Сумській обладміністрації також розповіли, що в області створено спеціальну Раду, яка має розробити стратегію відновлення та розвитку економіки Сумщини у воєнний та післявоєнний періоди.

Нагадаємо, як повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, щоб бізнес вільно почувався і повертався до роботи, уряд в десять разів скоротив кількість дозволів для підприємців — із 500 необхідних раніше дозволів зараз лишилося тільки 50 тих, за якими держава здійснює контроль.

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#Бізнес #Підприємці #Сумщина #Дозволи #Свириденко