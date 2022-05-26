80% крупнейших предприятий Сумщины возобновили работу

Власти Сумщины уделяют максимум усилий, чтобы предприятия не перевозили свои производственные мощности временно за границу или на западную Украину

Из 88 крупнейших предприятий Сумской области 80% возобновили работу. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня на Сумщине ведется активная работа с бизнесом. Ежедневно мы на связи со всем бизнесом – как малым и средним, так и крупными предприятиями – основными налогоплательщиками", – сказал он.

По его словам, власти Сумщины уделяют максимум усилий, чтобы предприятия не перевозили свои производственные мощности временно за границу или на западную Украину, а оставались работать на Сумщине.

"Это ведь наполнение бюджетов, заработные платы, развитие области", — подчеркнул руководитель ОВА.

В Сумской обладминистрации также рассказали, что в области создан специальный Совет, который должен разработать стратегию обновления и развития экономики Сумщины в военный и послевоенный периоды.

Напомним, как сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко, чтобы бизнес чувствовал себя свободно и возвращался к работе, правительство в десять раз сократило количество разрешений для предпринимателей — из 500 необходимых ранее разрешений, сейчас осталось только 50 тех, по которым правительство осуществляет контроль.