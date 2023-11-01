В Украину возвращается H&M: Кулеба сказал, когда откроются магазины

Посольство Украины в Швеции уже длительное время ведет активную работу по возвращению этой компании

В Украину возвращается крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M, открытие магазинов которой анонсировали ранее. Это произойдет уже в ноябре.

Об этом сообщает министру иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет The Village Украина. По его словам, переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению в Украину систематически ведут с мая 2022 года, в том числе и с H&M.

"По моему поручению посольство Украины в Швеции уже длительное время ведет активную работу по возвращению этой компании. На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением россии, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года", — сказал он.

Также глава МИД подчеркнул, что украинское правительство имплементировало комплекс мер по созданию необходимых условий безопасности, позволяющих бизнесу безопасно работать в стране.

Кроме того, сейчас ведется работа с иностранными офисами IKEA и Inditex.

"Работа по возвращению ИКЕА активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро тоже будут хорошие новости", – подытожил министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вскоре может вернуться в еще один из украинских городов. По этому поводу сейчас идут переговоры.