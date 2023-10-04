В Украину возвращается H&M: когда и где откроются магазины

Магазины хотели открыть еще раньше

Модный гигант H&M Group возобновит работу некоторых своих магазинов одежды в Украине. Сейчас уже идет подготовка к этому.

Об этом сообщает NV Бизнес, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, речь идет о 6 магазинах в Киеве и Львове — в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и львовском Victoria Gardens. Они должны открыться в ноябре-декабре 2023.

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения сеть управляла магазинами еще в Одессе и в Харькове. Их также планируют открыть, но позже. Журналисты пишут, что H&M якобы хотели открываться еще раньше, но столкнулись с дефицитом персонала.

"За полтора года простая часть сотрудников уволилась, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины", – рассказывает один из источников.

В пресс-службе H&M комментарии о возобновлении работы не предоставили.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван еще один город, в который может вернуться McDonald’s. Местные власти заявляют, что создавали условия для возращения сети.