В Раде назвали вид бизнеса, который нужно срочно развивать: "Киоски и кафе экономику не поднимут"

Пора определиться с будущим для Украины

Хотя часто говорят, что маленький бизнес двигает экономику, на самом деле в первую очередь нужно сосредоточиться на развитии большого бизнеса.

Именно большой бизнес обеспечивает львиную долю поступлений в бюджет. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал нардеп Сергей Нагорняк.

"Акцент нужно делать на крупном бизнесе, который о предприятиях, а не о киосках или кафе. Мы этим экономику не поднимем. Крупный бизнес делает львиную долю поступлений в бюджет. И нужно развивать большой бизнес и создавать какие-то стратегии", — подчеркнул депутат.

По его словам, пришло время понять, что Украина может производить, — электроэнергию, муку, или же только кукурузу как сырья.

"Надо делать ставку на высокотехнологичную продукцию. На продукцию с добавленной стоимостью. Масштабировать ее и становиться экспортером, а не импортером китайских вещей", — подытожил Нагорняк.

Как сообщал "Телеграф", ранее Сергей Нагорняк также предложил интересное направление, на что стоило бы направить помощь от США и ЕС в Украине, чтобы самим стать на ноги и не просить о ней ежегодно.