У Раді назвали вид бізнесу, який потрібно терміново розвивати: "Кіоски та кафе економіку не піднімуть"

Час визначитися з майбутнім для України

Хоча часто кажуть, що маленький бізнес рухає економіку, насправді, в першу чергу, потрібно зосередитися на розвитку великого бізнесу.

Саме великий бізнес забезпечує левову частку надходжень до бюджету. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів нардеп Сергій Нагорняк.

"Акцент треба робити на великому бізнесі, який про підприємства, а не про кіоски чи кафе. Ми цим економіку не піднімемо. Великий бізнес робить левову частку надходжень до бюджету. І треба розвивати великий бізнес та створювати якісь стратегії", — наголосив депутат.

За його словами, настав час зрозуміти, що Україна може виробляти, — електроенергію, борошно, або лише кукурудзу як сировини.

"Треба робити ставку на високотехнологічну продукцію. На продукцію з доданою вартістю. Масштабувати її і ставати експортером, а не імпортером китайських речей", — підсумував Нагорняк.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Сергій Нагорняк також запропонував цікавий напрямок, на що варто було б направити допомогу від США та ЄС в Україні, щоб самим стати на ноги та не просити про неї щороку.