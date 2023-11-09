До Києва повернувся "H&M": ажіотажу серед покупців не спостерігається (відео)

Довгоочікуване для багатьох відкриття магазину пройшло без особливого ажіотажу.

У четвер, 9 листопада, модний гігант H&M Group відновив свою роботу у київському торговому центрі "Lavina Mall". Тут відчинив свої двері для відвідувачів магазин одягу "H&M."

Про це повідомили одразу декілька столичних Telegram-каналів. У магазині немає особливого ажіотажу, проте потенційні покупці все-таки стікаються в торговий центр і цікавляться представленим на полицях товаром.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення мережа керувала магазинами у Києві, Львові, Одесі та Харкові. Перший магазин "H&M", після початку повномаштабної війни, запрацював у столичному ТЦ.

На даний момент, судячи з відео очевидців, відкриття магазину "H&M" у столиці не викликало особливого ажіотажу, проте відвідувачі все-таки продовжують стікатися до магазину.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україну повертається H&M: коли і де відкриються магазини. За деякими даними, йдеться про 6 магазинів у Києві та Львові — у київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та львівському Victoria Gardens. Вони мають відкритися у листопаді-грудні 2023 року.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення мережа керувала магазинами ще в Одесі та Харкові. Їх також планують відкрити, але згодом. Журналісти пишуть, що H&M нібито хотіли відкриватись ще раніше, але зіткнулися з дефіцитом персоналу.