Король осінніх трендів: з чим носити шкіряний плащ, щоб затьмарити на вулиці всіх (фото)

Шкіряний верхній одяг стане найулюбленішим цієї осені

Серед популярних варіантів верхнього одягу 2023 року залишаються актуальними шкіряні плащі. Самодостатній тренч, як кажуть, може "зробити" образ.

З чим поєднувати шкіряний плащ, щоб аутфіт був стильним та модним? Про це пише блог стилістки @stylist.inna в Instagram.

"З чим носити шкіряний плащ? Та з усім! Здається, настільки вдала інвестиція, що про решту луку можна і не думати. Не має значення, що під ним, додали лише класне взуття та сумку — і образ готовий", — вважає стилістка.

Так, спробуйте носити тренч із (еко)шкіри з джинсами, спортивними або брючними костюмами, штанами, спідницями чи сукнями. Цей верхній одяг стане частиною розкішного багатошарового образу, та й допоможе стильно утеплитись у прохолодні дні. Цього сезону популярні як стандартні варіанти – чорні чи бежеві, так і ні – шоколадні, червоні й не тільки.

Туфлі, кросівки, чоботи або черевики: зі шкіряним плащем комбінується чи не будь-яке взуття. Для більш завершеного аутфіту додайте актуальний головний убір та гарну сумку, захоплені погляди перехожих на вулиці будуть вам забезпечені.

Стильні образи зі шкіряним плащем

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на пальта цієї осені. А ще ми писали, які пуховики, дублянки та інший верхній одяг опинилися на піку моди цього сезону.