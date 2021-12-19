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Сортування M&M’s за кольором і нога хамона: що незвичайного українські зірки вимагають у своїх райдерах

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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У зірок бувають дуже незвичайні прохання у райдерах Новина оновлена 19 грудня 2021, 08:04
У зірок бувають дуже незвичайні прохання у райдерах

Дядя Жора розповів про найдивніші пункти райдерів артистів

Зірки прописують у своїх райдерах все до дрібниць: вид транспорту, список продуктів, клас готелю і номери, технічні моменти. Деякі артисти при організації корпоративу потребують найнеобхіднішого, але іноді в райдерах можуть зустрічатися незвичайні та навіть дивні пункти. Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів телеведучий і власник івент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мічковський.

За його словами, райдери українських селебріті можуть бути жартівливими, примхливими, скромними або доречними.

Одна з найнезвичайніших вимог райдера, з яким стикалася івент-компанія, сортування драже M&M’s за кольорами. Декому із зірок довелося надати пляшку кукурудзяної олії, а одного разу захотіли молоток.

Дядя Жора розкрив подробиці найчастіших прохань артистів. Наприклад, у райдерах прописують дорогий алкоголь. Співаки та співачки, крім іншого, просять про те, щоб "у машині артиста не грала його музика". В надії на комфорт зірки організаторам концертів доводиться здувати колеса, щоби машина їхала м’якше. Деякі з артистів запитують матраци для довгих переїздів, упаковку трусів та шкарпетки конкретного бренду, часто питають зарядки до телефонів і бездротові навушники.

Звичайно ж, зірки уточнюють меню. У райдерах можуть бути прописані звичайні продукти, ті ж овочі, фрукти та м’ясо, але іноді зустрічаються делікатеси – устриці або нога хамона.

Для переїзду зірки зазвичай віддають перевагу певному транспорту. Як повідомив Мічковський, артисти можуть вимагати трансфер однієї марки, наприклад, Maybach.

В агентстві додали, що у разі невиконання вимог райдера передбачено штрафи. За словами Мічковського, їх розмір варіюється в діапазоні від 200 до 2000 доларів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", райдер Насті Каменських (NK) передбачає переліт бізнес-класом і п’ятизірковий готель із власним спортзалом. Разом із артисткою на заходи виїжджають ще з десяток людей. Райдер передбачає певне меню, або замовник може оплатити добові на харчування: 100 євро – співачці, 50 – решті членів команди.

Теги:
#Зірки #Райдер #Дядя Жора
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