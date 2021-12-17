Дядя Жора: "Гонорар ведущего за праздник стартует от 500 долларов, а если это медийное лицо — от 3 тысяч долларов"

О корпоративе в стиле "Игра в кальмара", планах на Новый год и доходах – интервью с Дядей Жорой

Шоумен и ведущий, владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мичковский, более известный как Дядя Жора, рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу" о заработке ведущих в Украине, гонорарах украинских звезд в Новый год и новых веяниях в организации корпоративов и праздников.

- Залог удачного праздника – это?

- Это хороший ведущий! От ведущего много зависит, это атмосфера праздника, его оформление. Ди-джей, который чувствует настроение компании. Многое зависит от гостей на празднике. Если люди пришли повеселиться, отдохнуть, поздравить родных, выпустить "пар", так сказать, я помогу им сделать это максимально ярко и весело.

- Главные качества, по вашему мнению, которыми должен обладать ведущий?

- Эрудиция. Внутренняя энергия, чувство такта, дипломатичность, импровизация.

- Можно ли научиться быть ведущим или это талант, дар от рождения?

- Можно. Совсем скоро я запущу курс, как не бояться публичных выступлений. Вот на нем все подробно расскажу, дам практические занятия, поделюсь своим личным опытом, хитростями, и расскажу, в чем же секрет хорошего ведущего.

- Сколько зарабатывают ведущие в нашей стране?

- Гонорар может быть разным, как и уровень уверенности ведущего. В столице проведение праздника с ведущим стартует от 500 долларов, если это медийное лицо — от 3 тысяч долларов.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Ну, конкретно сейчас, еду на эфир "Русского Радио", буду презентовать свою новую песню – "Брова!" Песня получилась веселой и очень ритмичной, после прослушивания, словно вирус, долго не выходит из головы. Уверен, она понравится, ведь речь о любви!

- Будете на Новый год где-то выступать?

- Пока у меня свободна эта дата. Но вряд ли новогоднюю ночь я проведу в кругу семьи, буду работать! Обычно мы собираемся всей семьей 1 января. Где бы я не проводил Новый год, вечером должен быть за семейным столом — это обязательно!

- Как планируете провести новогодние и рождественские праздники?

- По давно сложившейся традиции, после Нового года мы всей семьей отправляемая в отпуск. Летим погреться хотя бы на недельку, в тёплые края. Отдыхаем и наслаждаемся отдыхом в семейном кругу.

"Украинцы очень трудолюбивая нация, мы умеем упорно работать и так же размашисто отдыхать"

- Расскажите, как пандемия повлияла на индустрию организации праздников, в частности корпоративов?

- Пандемия внесла свои коррективы во все ниши, конечно, сфера ивентов и праздников какое-то время была на паузе и не очень востребована. Но теперь, когда мы приспособились и привыкли к реалиям, которые продиктованы ограничениями – праздники набирают обороты. Украинцы очень трудолюбивая нация, мы умеем упорно работать и так же размашисто отдыхать. Людям обязательно нужен праздник! И наше ивент-агентство получает заявки каждый день, а сейчас, в горячий сезон корпоративов и новогодних праздников, мы работаем, не поднимая головы, пришлось даже расширить штат сотрудников.

- Какие тенденции сейчас можете выделить?

- Остаются актуальными и набирают обороты качественные европейские вечеринки. И залог успешной вечеринки – профессиональный ведущий и ди-джей. Сейчас клиенты все еще готовы тратить бюджет на что-то уникальное, особенное. Мы получаем запросы на концептуальные корпоративы, и моя команда с этим чудесного справляется. Например, мы готовили корпоратив в стиле Венецианского фестиваля, по типу "Великий Гэтсби", а самая запрашиваемая концепция – это "Игра в кальмара", по мотивам популярного сериала. Такой праздник выглядит очень зрелищно – ростовая кукла, костюмы, специальные конкурсы и даже гробики в виде подарочных коробок с бантом.

- Проводят ли корпоративы онлайн?

- Да! Онлайн-корпоративы очень актуальны и удобны, если команда предприятия находится в офисах по всей Украине или сотрудники работают удаленно, например, мы делали такой корпоратив для крупной IT-компании.

- Как это происходит?

- В таком случае ивент-агентство "Дядя Жора Company" арендует большую студию, мы устанавливаем необходимую технику, приглашаем модератора и наполняем праздник: ведущим, артистами, танцевальными коллективами, стендаперами, проводим мастер-классы, квесты и делаем онлайн-розыгрыши ценных призов – все по запросу заказчика. Гости корпоратива наблюдают за событиями в главной студии, подключившись через Zoom, на плазмах или экране проектора.

- Кого из украинских артистов зовут на корпоративы чаще всего?

- Всех! Кого вы слышите сейчас с каждого утюга, те завсегдатаи на корпоративных праздниках: MONATIK, Тина Кароль, Оля Полякова, Наталия Могилевская, The HardKiss, KAZKA, Wellboy, Ляпис, а самые востребованные ведущие на вечеринки – это я, самый главный дядя страны – Дядя Жора, и ребята из "Лиги смеха".

Дядя Жора: Гонорары артистов составляют 3-50 тысяч в валюте

- Сколько по времени обычно длится выступление звезды на корпоративе?

- Это зависит от продолжительности праздника и количества артистов на данном ивенте. Может быть полноценный концерт с полным репертуаром песен, а может быть пара песен, потому как больше нет.

- Каков примерный диапазон цен на выступления?

- Гонорары артистов стартуют от 3 тысяч и до 50-ти, и это в валюте. Топ-эшелон работает от 20 тысяч долларов.

"За невыполнение пунктов райдера артисты назначают штрафы в размере 200-2000 долларов"

- На сколько растут ценники в период новогодних праздников?

- Стоимость повышается на 20% — и это самое скромное, что мы встречали в работе с артистами. Чаще артисты удваивают гонорар в новогоднюю ночь, и даже с таким ценником есть спрос на артиста.

- В какой период заказывают выступления?

- Вот сейчас самая горячая пора. Корпоративы стартуют с 15 декабря и вплоть до новогодней ночи. А заявки на частные праздники мы получаем на протяжении каждого месяца, за годы работы у нас есть постоянные клиенты. А вообще, более активный запрос на организацию ивентов ближе к праздникам: День Независимости, День города, Святого Николая, к Женскому дню и другие.

Читайте также: Категория Интервью Дмитрий Каднай: "Сексуальная энергия – самая важная для артиста" Солист группы KADNAY и участник "Танцев со звездами" Дмитрий Каднай – о вылете из проекта, Лене Коляденко и новой песне

- Выступают ли артисты непосредственно в новогоднюю ночь?

- Да, конечно. Новогодние праздники – это активный период у артистов, это своего рода "жнива", так их еще называют люди шоу-бизнеса.

- Что необычного встречается в райдерах артистов?

- Разные райдеры встречаются у артистов, как шуточные, так и капризные или скромные, по делу. Ну, например, сортировка драже M&M’s по цветам, бутылка кукурузного масла, молоток. Часто в райдере дорогой алкоголь и чтоб "в машине артиста не играла его музыка", сдувают колеса, чтобы машина ехала мягче, и запрашивают матрасы для долгих переездов, упаковку трусов и носки определенного бренда, зарядки к телефонам и беспроводные наушники. В райдере часто можно встретить еду, от устриц до ноги хамона. Есть артисты, которые запрашивают трансфер определенной марки – Maybach, например. А за невыполнение пунктов райдера назначают высокие штрафы от 200-2000 долларов.

Как ранее сообщал "Телеграф", певица NK (Настя Каменских) просит в своем райдере определенный алкоголь, энергетики, миндальное молоко и фруктовую жвачку. В гримерку артистки запрещено заходить посторонним, а водители, перевозящие певицу с ее командой, не должны курить.