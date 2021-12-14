Самые дорогие – Монатик и Полякова: во сколько обойдутся украинские звезды на новогоднем корпоративе (инфографика)

Во время праздников звезды повышают ценники на 20-50%, а большие компании выбирают формат онлайн-корпоратива

Как известно, новогодний период – горячая пора корпоративов, на которые приглашают украинских артистов. Звезды в это время поднимают суммы своих гонораров едва ли не вдвое. И хотя исполнители не особо любят распространяться о заработке, "Телеграфу" удалось узнать подробности об их новогодних "жнивах".

Как рассказали нам в агентстве Prime Event, гонорар звезды зависит от популярности и востребованности артиста и в новогодний период обычно повышается.

Телеведущий и владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мичковский в беседе с "Телеграфом" отмечает, что на корпоративы приглашают самых разных украинских артистов.

"Кого вы слышите сейчас с каждого утюга, те завсегдатаи на корпоративных праздниках: MONATIK, Тина Кароль, Оля Полякова, Наталия Могилевская, The Hardkiss, KAZKA, Wellboy, Ляпис, а самые востребованные ведущие на вечеринки – это я, самый главный дядя страны – Дядя Жора и ребята из "Лиги смеха", — сообщил Мичковский.

Время выступления звезды на корпоративе зависит от продолжительности праздника и количества артистов на данном ивенте. Может быть полноценный концерт, с полным репертуаром песен, а может – пара песен, потому как больше нет.

"Гонорары артистов стартуют от 3 тысяч и до 50-ти, и это в валюте. Топ-эшелон работает от 20 тыс долларов", — рассказал Мичковский.

В период новогодних праздников, по словам владельца агенства, стоимость повышается как минимум на 20%. Чаще, артисты удваивают гонорар в новогоднюю ночь и даже с таким ценником, есть спрос на артиста.

Корпоративы стартуют с 15 декабря и вплоть до новогодней ночи. Могут быть выступления и непосредственно в ночь с 31-го на 1-ое.

"Новогодние праздники – это активный период у артистов, это своего рода "жнива", так их еще называют люди шоу-бизнеса", — пояснил Дядя Жора.

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Суммы гонораров

Как показал наш опрос менеджеров звезд и данные на сайтах ивент-агентств, в топ-5 артистов по сумме гонорара за корпоратив входят:

Макс Барских и MONATIK — их выступления стоят от 35 тыс. евро ,

, Оля Полякова, гонорар которой составляет порядка 25-30 тыс. евро ,

, Тина Кароль и Maruv – от 25 тыс. евро.

Приглашение на корпоратив Насти Каменских обойдется как минимум в 25 тыс. долларов, тогда как группа MOZGI и Надя Дорофеева (DOROFEEVA) возьмут за выступления порядка 25-35 тыс. долларов.

Суммы гонораров исчисляются либо в гривне, либо в валюте – евро и долларах.

Подробнее о том, какие гонорары получают украинские артисты в период новогодних праздников, в инфографике "Телеграфа".

Сколько стоит Новый год со звездой. Инфографика: Т.Гулеватая, "Телеграф"

Как коронавирус изменил сферу ивента

По словам Мичковского, пандемия внесла свои коррективы в сферу ивентов и праздников. Какое-то время работа была на паузе, но сейчас организаторы приспособились к реалиям и праздники набирают обороты.

"Наше ивент-агентство получает заявки каждый день, а сейчас в горячий сезон корпоративов и новогодних праздников мы работаем, не поднимая головы, пришлось даже расширить штат сотрудников", — поделился телеведущий.

Среди тенденций Мичковский отмечает актуальность качественных европейских вечеринок. Залог успеха, по его словам, профессиональный ведущий и диджей. Кроме того, клиенты готовы тратить бюджет на что-то уникальное и особенное. Например, агентство готовило корпоратив в стиле Венецианского фестиваля, по типу "Великого Гэтсби", а самая запрашиваемая концепция – это "игра в кальмара", по мотиву популярного сериала. Как описал Мичковский, такой праздник выглядит очень зрелищно – ростовая кукла, костюмы, специальные конкурсы, и даже гробики в виде подарочных коробок с бантом.

Дядя Жора

Также в "Дядя Жора Company" отметили, что сейчас в тренде онлайн-корпоративы. Особенно это удобно для компаний, сотрудники которых работают удаленно или офисы размещены по всей стране. Для этого арендуется большая студия, где устанавливается необходимая техника, приглашается модератор, артисты, ведущий, танцоры, стендаперы. В программе – мастер-классы, квесты и онлайн-розыгрыши. Гости корпоратива наблюдают за событиями в главной студии, подключившись через Zoom, на плазмах или экране проектора.

Что прописывают артисты в райдерах

В ивент-компании "Дядя Жора Company" рассказали, что у артистов встречаются разные райдеры, как шуточные, так и капризные или скромные, по делу.

"Ну, например, сортировка драже M&M’s по цветам, бутылка кукурузного масла, молоток. Часто в райдере дорогой алкоголь и чтоб "в машине артиста не играла его музыка", сдувают колеса, чтоб машина ехала мягче, и запрашивают матрасы для долгих переездов, упаковку трусов и носки определенного бренда, зарядки к телефонам и беспроводные наушники", — раскрыл подробности Мичковский.

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Кроме того, в райдере часто можно встретить еду, от устриц до ноги хамона. Есть артисты, которые запрашивают трансфер определенной марки – Maybach, например. Невыполнение пунктов райдера грозит высокими штрафами в размере 200-2000 долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верка Сердючка выступит на Новый год в Дубае за огромную сумму. Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом, встретит новогоднюю ночь на сцене в роскошном 5-звездочном отеле Raffles The Palm. Гостям праздничный ужин со звездой будет стоить несколько тысяч евро! Верка Сердючка выступает очень редко, так что ее концерты обходятся весьма дорого.