Найдорожчі – Монатік і Полякова: скільки коштуватимуть українські зірки на новорічному корпоративі (інфографіка)

Під час свят зірки підвищують цінники на 20-50%, а великі компанії обирають формат онлайн-корпоративу.

Як відомо, новорічний період – гаряча пора корпоративів, на які запрошують українських артистів. Зірки тим часом піднімають суми своїх гонорарів чи не вдвічі. І хоча виконавці не надто люблять поширюватися про заробіток, "Телеграфу" вдалося дізнатися подробиці про їх новорічні "жнива".

Як розповіли нам в агенції Prime Event, гонорар зірки залежить від популярності та затребуваності артиста і в новорічний період зазвичай підвищується.

Телеведучий та власник івент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мічковський у розмові з "Телеграфом" зазначає, що на корпоративи запрошують найрізноманітніших українських артистів.

"Кого ви чуєте зараз з кожної праски, ті завсідники на корпоративних святах: MONATIK, Тіна Кароль, Оля Полякова, Наталія Могилевська, The Hardkiss, KAZKA, Wellboy, Ляпіс, а найзатребуваніші ведучі на вечірках – це я, найголовніший дядько країни – Дядько Жора та хлопці з "Ліги сміху", — повідомив Мічковський.

Час виступу зірки на корпоративі залежить від тривалості свята та кількості артистів на цьому івенті. Може бути повноцінний концерт, з повним репертуаром пісень, а може – пара пісень, бо більше нема.

"Гонорари артистів стартують від 3 тисяч і до 50, і це у валюті. Топ-ешелон працює від 20 тис доларів", — розповів Мічковський.

У період новорічних свят, за словами власника агентства, вартість підвищується як мінімум на 20%. Частіше артисти подвоюють гонорар новорічної ночі та навіть з таким цінником є попит на артиста.

Корпоративи стартують із 15 грудня і аж до новорічної ночі. Можуть бути виступи і безпосередньо в ніч із 31-го на 1-е.

"Новорічні свята – це активний період у артистів, це свого роду "жнива", так їх ще називають люди шоу-бізнесу", — пояснив Дядя Жора.

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Суми гонорарів

Як показало наше опитування менеджерів зірок та дані на сайтах івент-агентств, до топ-5 артистів за сумою гонорару за корпоратив входять:

Макс Барських та MONATIK — їхні виступи коштують від 35 тис. євро ,

, Оля Полякова, гонорар якої становить близько 25-30 тис. євро,

Тіна Кароль та Maruv – від 25 тис. євро.

Запрошення на корпоратив Насті Каменських обійдеться як мінімум у 25 тис. доларів, тоді як гурт MOZGI та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) візьмуть за виступи близько 25-35 тис. доларів.

Суми гонорарів обчислюються або у гривні, або у валюті – євро та доларах.

Докладніше про те, які гонорари одержують українські артисти в період новорічних свят, в інфографіці "Телеграфа".

Скільки коштує Новий рік із зіркою. Інфографіка: Т.Гулеватая, "Телеграф"

Як коронавірус змінив сферу івента

За словами Мічковського, пандемія внесла свої корективи у сферу івентів та свят. Якийсь час робота була на паузі, але зараз організатори пристосувалися до реалій та свята набирають обертів.

"Наше івент-агентство отримує заявки щодня, а зараз у гарячий сезон корпоративів та новорічних свят ми працюємо, не підводячи голови, довелося навіть розширити штат співробітників", — поділився телеведучий.

Серед тенденцій Мічковський наголошує на актуальності якісних європейських вечірок. Запорука успіху, за його словами, професійний ведучий та діджей. Крім того, клієнти готові витрачати бюджет на щось унікальне та особливе. Наприклад, агенція готувала корпоратив у стилі Венеціанського фестивалю, на кшталт "Великого Гетсбі", а найпопулярніша концепція – це "гра в кальмара", за мотивом популярного серіалу. Як описав Мічковський, таке свято виглядає дуже видовищно – ростова лялька, костюми, спеціальні конкурси, і навіть труни у вигляді подарункових коробок із бантом.

Дядя Жора

Також у "Дядя Жора Company" зазначили, що зараз у тренді онлайн-корпоративи. Особливо це зручно для компаній, співробітники яких працюють віддалено або офіси розміщені по всій країні. Для цього орендується велика студія, де встановлюється потрібна техніка, запрошується модератор, артисти, ведучий, танцюристи, стендапери. У програмі – майстер-класи, квести та онлайн-розіграші. Гості корпоративу спостерігають за подіями у головній студії, підключившись через Zoom, на плазмах чи екрані проектора.

Що прописують артисти у райдерах

В івент-компанії "Дядя Жора Company" розповіли, що в артистів зустрічаються різні райдери, як жартівливі, так і примхливі чи скромні, доцільні.

"Ну, наприклад, сортування драже M&M’s за кольорами, пляшка кукурудзяної олії, молоток. Часто в райдері дорогий алкоголь і щоби "в машині артиста не грала його музика", здувають колеса, щоб машина їхала м’якше, і просять матраци для довгих переїздів, труси та шкарпетки певного бренду, зарядки до телефонів та бездротові навушники", — розкрив подробиці Мічковський.

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Крім того, в райдерах часто можна зустріти їжу, від устриць до ноги хамона. Є артисти, які вимагають трансфер певної марки – Maybach, наприклад. Невиконання пунктів райдера загрожує високими штрафами у розмірі 200-2000 доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вєрка Сердючка виступить на Новий рік у Дубаї за величезну суму. Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом, зустріне новорічну ніч на сцені в розкішному 5-зірковому готелі Raffles The Palm. Гостям святкова вечеря із зіркою коштуватиме кілька тисяч євро! Вєрка Сердючка виступає дуже рідко, тому її концерти обходяться дуже дорого.