Переліт бізнес-класом і фруктова жуйка: що цікавого входить до райдеру Насті Каменських

У райдері співачки NK прописані продукти, умови проживання та перельоту, а також технічні вимоги до організації виступу

NK — Настя Каменських, яка є зірковим детективом шоу "Маска", прописала у своєму райдері люкс-номер, енергетики та алкоголь у гримерці, водіїв, що не палять, та переліт бізнес-класом. Така інформація з’явилася у розпорядженні "Телеграфа".

Згідно з документами, разом зі співачкою на виступ прибувають тур-менеджер, асистент, звукорежисер, художник по світу, шість музикантів та чотири танцівниці балету. Для кожного із учасників команди є свої умови.

На чому їздить

Згідно з документом, Каменських здійснює переліт бізнес-класом, а решта членів команди – економ. Виліт, пересадки та приліт повинні проходити лише через VIP-зали. Зазначається, що співачка та тур-менеджер використовують авіасполучення до найближчого населеного пункту, де відбудеться виступ.

Для пересування наземним транспортом співачка віддає перевагу автобусу класу Mercedes-Benz Sprinter, з кондиціонером, баром, TV і DVD. Якщо потрібно їхати понад 200 км, то потрібно автобус класом не нижче за Neoplan з кондиціонером і піччю, туалетом, баром, TV і DVD. Спинки крісел мають трансформуватися, щоб колектив міг виспатися. Крім того, у райдері просять, щоб у автобусі були матраци, подушки, ковдри, постільна білизна, продукти харчування, напої та фрукти.

Щодо транспорту за місцем, то по райдеру прописано один автомобіль представницького класу та мікроавтобус для колективу. Авто просять у користування на весь період подорожі. А ще організатору, котрий запросив Каменських, потрібно зарезервувати місце для паркування біля місця події. При цьому представники замовника не можуть пересуватися в одному авто зі співачкою або учасниками колективу.

Цікаво, що водіям автомобілів, на яких пересувається колектив, за райдером заборонено курити та розмовляти телефоном під час водіння.

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Де мешкає

Райдер NK передбачає готель класом 5 зірок із власним спортзалом. Вся команда має жити в одному готелі. У номері – фрукти, вода без газу, чай та кава, а також телефон з міжміським та міжнародним зв’язком, гаряча та холодна вода.

Для самої співачки знадобиться номер класу люкс, для інших членів колективу – одномісні стандартні номери.

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Чим харчується

За райдером у Каменських та її команди – триразове харчування. Так, сніданок проходить у готелі, а обід має бути не пізніше ніж за дві години до початку виступу, тоді як вечеря – вже після концерту. Меню просять узгоджувати із менеджером. Але замовник може не вникати в меню, а видати колективу добові на оплату харчування: 100 євро – артистці, 50 євро – іншим учасникам команди.

Під час саунд-чеку на майданчику має бути 10 півлітрових пляшок води без газу, чай та кава.

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Що у гримерках

Для виступу Каменських потрібно дві гримерні кімнати, що охороняються, із замком. У гримерці Каменських заборонена присутність сторонніх людей.

За вимогами райдера, у гримерках мають бути :

мінеральна вода без газу певних марок ("Моршинська", Evian, Vittel, Acqua Panna);

Red Bull;

Coca-Cola;

сухофрукти;

зелений та чорний чай, кава;

мигдальне молоко;

мед;

асорті горіхів;

м’ясна, сирна та рибна нарізки;

асорті зі свіжих овочів та фруктів;

ігристе вино Prosecco, вино Riesling;

віскі (Jameson, Jack Daniel`s, Tenjaku);

гарячі закуски;

електрочайник;

фруктова жуйка;

серветки;

махрові рушники для обличчя;

чорний маркер та листи формату А4;

відпарювач.

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Додамо, що в райдері співачки прописані технічні вимоги щодо звуку, сцени та відеоряду. Наприклад, сцена має бути чистою, рівною, без щілин та дірок, а в момент виступу повинен працювати екран для відеосупроводу.

Крім того, в райдері міститься інформація про світлове оформлення сцени та особливості обладнання. Також йдеться, що під час виступу співачки світло в залі має бути вимкнене.

У документах попереджають: у разі неякісного дотримання домовленостей щодо райдера, невиконання професійних обов’язків з боку персоналу чи хамської поведінки щодо артиста та команди, виступ співачки можуть скасувати.

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