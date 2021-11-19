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Настя Каменських представила пісню, записану із зіркою TikTok

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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NK порадувала фанів спільним треком із молодим артистом Новина оновлена 19 листопада 2021, 07:46
NK порадувала фанів спільним треком із молодим артистом

Виконавиця випустила спільну пісню із Васею Демчуком

Українська співачка Настя Каменських після релаксуючого відпочинку в Дубаї вирушила до єгипетського Шарм-еш-Шейху, де в неї цієї п’ятниці відбудеться концерт. 34-річна артистка у себе в Інстаграм-сторіс запрошує всіх бажаючих відвідати захід, поки паралельно в Україні випускає свій новий музичний витвір.

19 листопада Каменських презентувала спільну пісню під назвою Sorry 2, яка була записана разом із учасником проекту "Співають всі", зіркою TikTok Василем Демчуком. Це ремейк синглу Sorry молодого виконавця із зіркою українського шоу-бізнесу.

"Це пісня про прощання з минулим та про пристрасть, яка спалює до тла", — пише співачка на офіційній сторінці в соцмережі.

Пісню можна прослухати та скачати на всіх стрімінгових платформах.

У своєму акаунті в TikTok Вася Демчук викладає записи зі своїм виконанням, де грає на гітарі. Також співак знімає відео з такими молодими зірками, як, наприклад, Анна Трінчер, яка нещодавно розповіла, що виходить заміж за скандального блогера Олександра Волошина.

Раніше "Телеграф" писав, що Настя Каменських стала зірковим "детективом" у новому сезоні шоу "Маска" на каналі "Україна". Нагадаємо, що минулого тижня зірки розсекретили участь у проекті лідера українського рок-гурту.

Теги:
#Пісні #Настя Каменських
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