Настя Каменских представила песню, записанную со звездой TikTok

Исполнительница выпустила совместную песню с Васей Демчуком

Украинская певица Настя Каменских, после релаксирующего отдыха в Дубае, отправилась в египетский Шарм-эш-Шейх, где у нее в эту пятницу состоится концерт. 34-летняя артистка у себя в Инстаграм-сторис приглашает всех желающих посетить мероприятие, пока параллельно в Украине выпускает свое новое музыкальное творение.

19 ноября Каменских презентовала совместную песню под названием Sorry 2, которая была записана вместе с участником проекта "Поют все", звездой TikTok Василием Демчуком. Это ремейк сингла Sorry молодого исполнителя со звездой украинского шоу-бизнеса.

"Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла", — пишет певица на официальной странице в соцсети.

Песню можно прослушать и скачать на всех стриминговых платформах.

В своем аккаунте в TikTok Вася Демчук выкладывает записи со своим исполнением, где играет на гитаре. Также певец снимает видео с такими молодыми звездами, как, например, Анна Тринчер, недавно рассказавшая, что выходит замуж за скандального блогера Александра Волошина.

Ранее "Телеграф" писал, что Настя Каменских стала звездным "детективом" в новом сезоне шоу "Маска" на канале "Украина". Напомним, что на прошлой неделе звезды рассекретили участие в проекте лидера украинской рок-группы.