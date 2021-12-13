Перелет бизнес-классом и фруктовая жвачка: что интересного входит в райдер Насти Каменских

В райдере певицы NK прописаны продукты, условия проживания и перелета, а также технические требования к организации выступления

NK — Настя Каменских, которая является звездным детективом шоу "Маска", прописала в своем райдере люкс-номер, энергетики и алкоголь в гримерке, некурящих водителей и перелет бизнес-классом. Такая информация появилась в распоряжении "Телеграфа".

Согласно документам, вместе с певицей на выступление прибывают тур-менеджер, ассистент, звукорежиссер, художник по свету, шесть музыкантов и четыре танцовщицы балета. Для каждого из участников команды есть свои условия.

На чем ездит

Согласно документу, Каменских осуществляет перелет бизнесом-классом, а все остальные члены команды – эконом. Вылет, пересадки и прилет должны проходить только через VIP-залы. Отмечается, что певица и тур-менеджер используют авиасообщение до ближайшего населенного пункта, где состоится выступление.

Для передвижения наземным транспортом певица предпочитает автобус класса Mercedes-Benz Sprinter, с кондиционером, баром, TV и DVD. Если нужно ехать свыше 200 км, то требуется автобус классом не ниже Neoplan с кондиционером и печкой, туалетом, баром, TV и DVD. Спинки кресел должны трансформироваться, чтобы коллектив мог выспаться. Кроме того, в райдере просят, чтобы в автобусе были матрасы, подушки, одеяла, постельное белье, продукты питания, напитки и фрукты.

Что касается транспорта по месту, то по райдеру прописан один автомобиль представительского класса и микроавтобус для коллектива. Авто просят в пользование на весь период поездки. А еще организатору, пригласившему Каменских, нужно зарезервировать место для парковки возле места события. При этом, представители заказчика не могут передвигаться в одном авто с певицей или участниками коллектива.

Интересно, что водителям автомобилей, на которых передвигается коллектив, по райдеру запрещено курить и разговаривать по телефону во время вождения.

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Где проживает

Райдер NK предусматривает гостиницу классом 5 звезд с собственным спортзалом. Вся команда должна жить в одном отеле. В номере – фрукты, вода без газа, чай и кофе, а также телефон с междугородней и международной связью, горячая и холодная вода.

Для самой певицы потребуется номер класса люкс, для других членов коллектива – одноместные стандартные номера.

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Чем питается

По райдеру у Каменских и ее команды – трехразовое питание. Так, завтрак проходит в гостинице, а обед должен быть не позднее чем за два часа до начала выступления, тогда как ужин – уже после концерта. Меню просят согласовывать с менеджером. Но заказчик может не вникать в меню, а выдать коллективу суточные на оплату питания: 100 евро – артистке, 50 евро – остальным участникам команды.

Во время саунд-чека на площадке должно быть 10 полулитровых бутылок воды без газа, чай и кофе.

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Что в гримерках

Для выступления Каменских потребуется две охраняемые гримерные комнаты с замком. В гримерке Каменских запрещено присутствие посторонних людей.

По требованиях райдера, в гримерках должны быть:

минеральная вода без газа определенных марок ("Моршинская", Evian, Vittel, Acqua Panna);

Red Bull;

Coca-Cola;

сухофрукты;

зеленый и черный чай, кофе;

миндальное молоко;

мед;

ассорти орехов;

мясная, сырная и рыбная нарезки;

ассорти из свежих овощей и фруктов;

игристое вино Prosecco, вино Riesling;

виски (Jameson, Jack Daniel`s, Tenjaku);

горячие закуски;

электрочайник;

фруктовая жвачка;

салфетки;

махровые полотенца для лица;

черный маркер и листы формата А4;

отпариватель.

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Добавим, что в райдере певицы прописаны технические требования, касающиеся звука, сцены и видеоряда. К примеру, сцена должна быть чистой, ровной, без щелей и дыр, а в момент выступления должен работать экран для видеосопровождения.

Кроме того, в райдере содержится информация о световом оформлении сцены и особенностях оборудования. Также говорится, что во время выступления певицы свет в зале должен быть выключен.

В документах предупреждают: в случае некачественного соблюдения договоренностей по райдеру, невыполнения профессиональных обязанностей со стороны персонала или хамского поведения по отношению к артисту и команде, выступление певицы могут отменить.

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