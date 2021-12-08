Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"

Соліст гурту KADNAY та учасник "Танців із зірками" Дмитро Каднай – про виліт з проекту, Олену Коляденко та нову пісню

Дмитро Каднай – соліст однойменного українського гурту KADNAY. Завдяки участі артиста у нинішньому сезоні шоу "Танці із зірками" про нього та його музику дізналося більше українців. Співак залишив проект за крок до півфіналу, запам’ятавшись яскравими постановками та харизматичними образами. Чим займається Дмитро Каднай після "Танців", над якими піснями йде робота і чому не розповідає про своє особисте життя – читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

- Якими були ваші очікування від проекту "Танці із зірками"? Чи справдилися вони?

- Я розумів, що пірнаю у величезне море, океан… Але про те, що на мене чекає там усередині – навіть не здогадувався. Завжди мріяв взяти участь у "Танцях із зірками", дивився по телевізору практично щосезону. І сидячи на дивані завжди здавалося, що це просто і легко, насправді ж це титанічна праця. Але з самого початку проекту я відчував якусь внутрішню легку впевненість і шалений азарт.

- До цього ви не займалися танцями, правда?

- Так, я до цього не займався танцями. Звичайно, були хореографічні постановки з Freedom-Ballet, іноді в наші відеороботи ми вставляли невеликі танцювальні шматки, наприклад у кліпі Symphony Of Love. Але це складно назвати танцями, якщо брати в порівнянні з проектом "Танці з зірками". Плюс до всього, на проекті ми намагалися навчитися бально-спортивним танцям.

- Як взагалі змінилося ваше уявлення про танці як про мистецтво, про сам проект "Танці з зірками" після того, як стали учасником?

- Це величезний труд, щоденна праця. Відпочинок був лише в понеділок — той самий час, коли організм міг переналаштуватися. Складно, тяжко, непросто, але водночас дуже приємно. Адже щотижня ти твориш, працюєш над собою. А творити з такими приголомшливими людьми, які працювали на проекті, це гордість та задоволення. Очолювала все Олена Коляденко. Вона є креативним продюсером шоу! Також режисери – Костя Гордієнко, Ігор Кулешин, Паша Бондаренко… Усі шалено талановиті! Вважаю, що у нас вийшли найкрутіші та найкрасивіші історії, які залишаться в пам’яті не лише моєї, але сподіваюсь – і глядачів.

– Ви згадали Олену Коляденко. Як відомо, вона ще продюсер колективу KADNAY. Те, що ви працювали разом, допомагало чи навпаки змушувало бути дисциплінованішим?

- Справа не в дисципліні… Мені хотілося здивувати. Це точно. Олена, звичайно ж, мені дуже допомагала. Вона дуже вимоглива. І не завжди все проходило гладко, але це від того, що я великий любитель посперечатися. Олена приголомшливий вчитель і фактично за все, що я вмію у творчому плані, я вдячний їй, за всі мої свободи на сцені і те, як я відчуваю сучасне мистецтво. Вона виховала в мені смак, працьовитість, можливість сприймати критику, на яку до нашої співпраці я реагував дуже погано, звільнила мене від тисячі мільйонів страхів та комплексів щодо сцени та себе.

- За час проекту ви показувалися у різних образах – був і гумор, і глибина, і пристрасть. Які постановки найбільше запам’яталися?

- Запам’ятався перший танець – ча-ча-ча, бо перший. Суперяскрава постановка: за образом, музикою, стилем, танцем.

І однозначно танець другого ефіру – аргентинське танго, яке досі у серці, один із наших топ-танців на проекті. У ньому було все – глибина, пристрасть, естетична краса.

- А найскладніше довелося з яким стилем?

- Найскладніше було з посадоблем третього тижня. Ми його зробили за два дні. Дуже хвилююча підготовка була. Мені тоді здавалося, що ми нічого не станцюємо.

- Багатьом запам’ятався ваш номер із батьком. Чи легко його вмовили на таку авантюру?

– Несподівано легко. Я зателефонував татові, спеціально почав розмову здалеку, обговорювали інші теми, а наприкінці сказав, що, до речі, цієї неділі ефір із родичами, мовляв, чи не хочеш ти приїхати і зі мною виступити, навчимося танцювати степ. Тато без вагань відповів "так". Я просто був у шоці! Від нього відразу ж посипалися питання: "Коли треба приїхати? А мені ж потрібні будуть танцювальні туфлі? Я хочу бути в головному уборі…" Тато завівся неймовірно! Щодня репетирував стільки ж, скільки я, у нього горіли очі. А у постановці він був готовий станцювати ще більше, ніж він станцював. Вважаю, що він справився приголомшливо і справив божевільне враження. У мене потім підходили всі питали: "Тато, напевно, виступає щодня? Чому в нього так здорово вийшло?" І за такі моменти я дуже вдячний проекту! Адже я здійснив не лише свою мрію, а й мрію батька.

- Пандемія порушувала зйомки через хворобу учасників. Ви так само захворіли на коронавірус, але щоб не вилетіти, змогли знайти вихід і вперше показали, можна так сказати, дистанційний танець. Розкажіть, як проходила підготовка до цього незвичайного номера?

- Хлопці мені записали номер від початку до кінця і я вперше в житті вчив "хорягу" по відео з телефону. Дивишся в екран – і намагаєшся у відображенні дзеркала шафи, що 1,5 метра на 30 сантиметрів, розгледіти себе та вивчити свою партію. А ще з огляду на температуру, слабкість і запаморочення було нелегко. Згадую, і мені здається, я взагалі "крейзі", раз на це пішов. Під кінець тижня я вирішив заїхати вночі до танцювальної зали, коли нікого не було, щоб ні з ким не перетинатися і нормально потренуватися, пройти кілька разів номер від початку до кінця з музикою. Мене вистачило на годину – потім погано стало. То була моя єдина повноцінна репетиція. Під час ефіру все пройшло круто — емоції та адреналін зробили свою справу і тіло на кілька хвилин забуло про втому і в нас вийшов чудовий номер. Навіть на відстані та в таких обставинах ми станцювали як єдине ціле.

- Швидко станцювалися з Аліною Лі? Як складалися ваші стосунки? Зараз продовжуєте спілкуватися, до речі?

- Так, продовжуємо спілкування. Станцювалися супершвидко. Спочатку я готувався до проекту з Машею Колосовою (брала участь у парі з Олексієм Суровцевим, який раніше дав ексклюзивне інтерв’ю "Телеграфу". – Авт.). Потім Олена Коляденко сказала, що треба підійти спробувати ще з однією дівчинкою – це була Аліна Лі. Ми станцювали невеликий шматочок контемпу, і я просто відчув, що це максимально моя людина. Я гостро сприймаю людей за енергетикою. Дуже радий, що ми танцювали разом у цьому проекті, у нас вийшла класна подорож!

- А траплялися суперечки, скандали?

- Десь на третьому-четвертому тижні було напруження пристрастей. Стало більше навантаження, а відпочинку все менше. Темп збільшувався, з’являлося більше завдань, складної нової хореографії, нові стилі танцю не завжди давалися легко, постійне відчуття нестачі часу тощо. Ми в той час ще не розуміли, як із цим боротися, і тільки вчилися жити і працювати в цьому божевільному ритмі.

- Скільки годин на день тренувалися?

– Все залежало від завдань. Бувало й по чотири репетиції на день. Тобто о 10 ранку ти прокидаєшся, і приблизно о першій ночі – ти вдома.

- Потім звикаєте до такого темпу, як ви описуєте?

- Ні, до нього неможливо звикнути.

– Вас часто називають секс-символом, у тому числі й у проекті так було. Ви взагалі почуваєтеся секс-символом? Чи ставите ви собі за мету транслювати саме таку енергію?

- Сексуальна енергія – найважливіша для артиста. Всі топові світові артисти володіли/володіють божевільною привабливістю та сексуальністю. Така енергія виходить природно, і люди завжди її відчувають, це круто.

Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"

– Розкажіть, як складаються стосунки між зірковими учасниками? Є ж конкуренція. Як це проявляється?

- У бажанні бути кращим. Це здорова конкуренція, класна та нормальна. У нас були приголомшливі стосунки під час проекту, у знімальному павільйоні був класний вайб та відчувалася один від одного підтримка.

- У глядачів склалася певна думка щодо кожного із суддів. Наприклад, Катю Кухар сприймають суворішою. А якими журі вбачають учасники? Що можете сказати про кожного – Влада Яму, Максима Чмерковського, Кухар – чи бояться її зіркові учасники?

– Я нікого не боявся. Мені не завжди вистачало критики, хотілося б більше. Усі учасники роблять колосальну роботу. Вивчити новий стиль за кілька днів – вкрай складно. І хотілося від членів журі трохи більше конкретики. Щоби саме вони донесли глядачеві, що цей учасник зробив за цей тиждень, які елементи в нього вийшли, трохи розповіли про стиль. Але загалом у мене класні враження від членів журі, ми спілкувалися за лаштунками, вони давали нам поради, рекомендації, а з Владом нам навіть вдалося попрацювати. Він три дні потів разом із нами на репетиціях нашого спільного номера і навіть погодився зробити сальто назад! Це була дуже крута танцювальна колаба. Вважаю, вийшло найкрутіше танго!

– Ваша пара, на жаль, залишила проект за крок до півфіналу. Чекали на виліт? Чи згодні з тим, що з пар, які залишилися, повинні були піти ви?

- Мені важко сказати. Все сталося так, як сталося. Я вважаю, ми пішли красиво, на піку і дуже ексцентрично зі стилем вог. Напевно, все сталося так, як мало бути. І я дуже задоволений останнім ефіром та виступами.

- Чи плануєте продовжити заняття танцями?

- Поки що хочу відпочити від танців і повністю присвятити себе музиці. Дуже багато ідей та планів накопичилося. За час участі у проекті "дістатись" до музики було вкрай складно, її було мало в моєму житті. Зараз бачу будь-який музичний інструмент — і мене до нього як магнітом тягне, одразу починаю грати та вигадувати нові мелодії.

- Ви зазначали, що одне із ваших завдань на проекті – популяризувати музику KADNAY. Як вважаєте, чи вдалося розширити аудиторію групи?

– Аудиторію розширити вдалося, і я вдячний за це проекту. Я бачу це за нашими соцмережами, та й коментарями під кліпами в YouTube! Багато людей відкрили для себе музику гурту KADNAY, і для мене це дуже важливо і цінно!

Дмитро Каднай після "Танців" із головою пірнув у музику

- Багато українців дізналися про гурт KADNAY під час нацвідбору на Євробачення. Чи плануєте ще пробувати свої сили в цьому конкурсі?

- Тільки як запрошені гості.

- Над якими піснями зараз триває робота?

- Випускаємо зараз музичну колаборацію з неймовірною Lida Lee. Це буде просто пожежа! Граємо сольник у Києві. І ще два свіжі сингли на підході.

- Чи готовите новий альбом?

- Ще про новий повноцінний альбом не замислювалися. До нього треба дозріти та прийти. Сучасний ритм життя і музики поки що змушує мислити синглами.

- У KADNAY є композиції і англійською, і російською, і українською мовами. Якій мові віддаєте перевагу зараз?

- Намагаємося більше писати українською, але не завжди виходить. Пісня Disco Girl, наприклад, могла звучати українською. Але за два місяці роботи, які я присвятив написанню тексту, він мене так і не влаштував. А взагалі все залежить від музики, придумана мелодія найчастіше диктує склад. Іноді пісні народжуються одразу ж українською мовою. І це насправді полегшує завдання. Це відбувається, коли з’являються "хукові" слова, за які чіпляєшся і вони стають основою пісні. Так було з "Тіло", "Відчуваю", приспів яких написав за п’ять хвилин на репетиційній базі, де я зараз і перебуваю.

- Які треки можете назвати візитівкою KADNAY?

- "Відчуваю", Disco Girl, Santiago, "Тіло": ось ці чотири композиції можу виділити точно.

- Ваш формат "Теплий Live" – просто знахідка під час наших локдаунів. Як спало на думку зробити такий проект?

- Почалося все з того, що я дуже довго обіцяв хлопцям зробити квартирник … У результаті вони мене додавили, або я нарешті вирішив і розродився (сміється. — Авт.). Ми записали три пісні у такому форматі: Disco Girl, Santiago та DanceDiscoParty. Вирішили зняти Live відео та назвали "Теплий Live". Це мало дуже великий успіх і нам одразу зателефонував київський клуб Caribbean Club, запропонував відіграти концерт за два місяці у форматі "теплого лайву". Фішка в тому, що у нас було лише три пісні у такому форматі на той момент. Тож ми закрилися на два місяці у студії та переаранжували більшу кількість наших пісень. Так кайфонули! Багато треків задихали зовсім по-іншому і зазвучали краще і цікавіше за оригінальні. А ще у нас була можливість попрацювати один з одним міцніше. Зазвичай ми пишемо музику лише удвох із Філом, а тут ми створювали всією нашою музичною бандою разом із Денисом Коркіним та Віталіком Ходзінським. І від цього матеріал вийшов ще цікавішим! Обожнюємо "Теплий Live".

- Чи створюватимете ще подібне?

- Другу частину "теплого лайву" поки що випускати не планували. Але хто знає – все може бути.

- Як взагалі інші учасники групи поставилися до вашої участі у "Танцях"?

– Максимально підтримували, агітували всіх голосувати. Філ, наприклад, щонеділі був у павільйоні. То робив мені зачіску, коли треба було, навіть підстригав мені вуса (усміхається. – Авт.). Найважливіше, що був поруч, і мені дуже важливою була ця підтримка. До всього, він працював на проекті як аранжувальник, вокаліст, тому підтримував багатьох учасників ще й у музичному плані.

- Тобто не говорили, мовляв, повертайся до родини?

- Ні, казали: "Давай, чувак, уперед, ми тебе любимо, і всі підтримуємо!"

- Коли шанувальникам KADNAY чекати концертний тур Україною?

- Можливо в наступному році. Ми дуже хочемо організувати концертний тур Україною! У зв’язку з пандемією планувати щось неможливо. Все скасовується, злітає, дати переносяться… Це найнеприємніша штука для артиста, коли плануєш концерт, а потім вибачаєшся перед шанувальниками і кажеш: "Соррі, ми не зможемо побачитися цього разу, і ваші квитки будуть дійсні незрозуміло на коли…"

- Ви здається досить закритою людиною, не афішуєте своє особисте життя. Чому?

- Я не тільки здаюсь, я є таким. Мені взагалі не подобається говорити про особисте життя. Як публічна особистість практично в усі куточки свого життя даю доступ і особисте життя це те потаємне, про яке не хочу поширюватися. Особисте нехай залишається особистим.

Дмитро Каднай: "Мені взагалі не подобається говорити про особисте життя"

- Чи помітили після "Танців", що стали більш медійним, пізнаваним?

- У мене всі хочуть взяти інтерв’ю (сміється. – Авт.).

- Чим зараз займаєтеся після "Танців"?

- Переключився повністю на музику. Чотири місяці я жив проектом та фактично лише танцями. Віддавав себе без залишку. Зараз мені потрібна кардинальна зміна обстановки. Тому я днями та ночами на студії, на репетиціях, отримую від цього шалене задоволення. Повертаюся до сім’ї (сміється. – Авт.).

- Чи стане на концертах чи в кліпах більше хореографії після участі у цьому шоу?

- Я помітив на недавніх телевізійних зйомках, та й на концертах, що моє тіло почувається вільніше. Десь проскакують навіть якісь бальні елементи, то стегнами кукарачу починаю крутити, то руку можу вивести гарно, як у ча-ча-ча (усміхається. – Авт.). Думаю, якийсь час це ще триватиме. Намагаюся себе гальмувати. До речі, на одному з наших виступів у мене з собою не було концертного взуття, а було лише танцювальне. І я відпрацював концерт на латинському 4-сантиметровому підборі.

- Все, перетворили вас на бальника!

- Трохи (посміхається. – Авт.).