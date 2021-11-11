Покровителем 2022 року стане Чорний Тигр: що він принесе і як його задобрити

Згідно зі східним календарем, білий символ 2021 року зміниться на чорний 2022-го.

Незабаром настане прекрасна новорічна пора і символ 2021 року Білий Металевий Бик передасть кермо правління іншій тварині — покровителю 2022 року.

"Телеграф" розповідає, що ж за звірятко опікуватиме нас у наступному році і що нам варто від нього чекати.

Який символ у 2022 році

Якщо попередні роки зберігалася закономірність у кольорі та матеріалі символів — білий, металевий, то 2022 року ситуація кардинально зміниться. На зміну Білому Металевому Бику йде Чорний Водяний Тигр. У східному календарі ця тварина посідає почесне третє місце у 12-річному зодіакальному циклі.

Попри те, що тигр — це сильний і неприборканий хижак, водна стихія року робить його трохи лагіднішим і спокійнішим.

Чорний колір року ніяк не вказує на його жалобу, а символізує пошук чогось нового та прагнення до знань.

Коли настає рік Чорного Водяного Тигра за китайським календарем

Попри наступ Нового року 1 січня, за китайською традицією рік настає пізніше. Тому Білий Бик буде при владі ще якийсь час 2022 року. А вже з 1 лютого 2022 року біля керма стане Чорний Тигр.

Яким буде рік Чорного Водяного Тигра

Не варто лякатися, що Тигр принесе у ваше життя агресію, водна стихія робить тварину в рази спокійнішою, тому рік буде не таким активним та небезпечним, як інші роки під знаком цього звіра.

Рік Чорного Водяного Тигра дозволить амбітним людям досягти небувалих висот. Якщо Ви віддаєте перевагу спокою та розміреності, то особливого успіху Вам чекати не варто — безініціативних, тигр не помічає.

У цей рік можна буде легко знаходити спільну мову з іншими, добре орієнтуватися в будь-якій обстановці, у багатьох загостриться інтуїція, і вони стануть сильнішими.

Попри пом’якшення характеру Тигра водою, все ж таки не варто забувати про його хижу натуру. Рік може видатись конфліктним, тому варто бути обережнішим у висловлюваннях та поберегти почуття інших людей.

Загалом 2022 рік – це чудовий час для початку чогось нового чи реалізації давно забутої мрії. Але пам’ятайте — все це потрібно робити з холодним розрахунком і здоровим глуздом, прораховуючи кожен крок. Оточіть себе людьми, які мислять прогресивно, позитивно і зможуть підтримати вас.

Які кольори кращі на рік Чорного Тигра

Тигр любить натуральність, тому домінантними будуть природні кольори тварини та всі її відтінки: помаранчевий, бежевий, білий, кремовий тощо.

Оскільки стихія року вода, у пріоритеті будуть і всі "водні" кольори: блакитний і всі відтінки синього, сірого, графітового.

Не варто забувати про чорний колір.

Як задобрити Чорного Тигра у Новий рік

Під час приготування до святкування ознайомтеся з уподобаннями господаря року. Тигр — м’ясоїд, тому страви зі свинини, яловичини тощо — маст-хев будь-якого столу. Курка не пріоритетна, але теж зійде. Від риби та морепродуктів краще відмовитися.

Але це не означає, що на столі має бути лише м’ясо. Тигр не проти поласувати і овочами та фруктами, особливо якщо вони жовті або помаранчеві. А якщо ви зробите ваші страви ще й у формі господаря року — його мордочки або в розмальовці, він буде неймовірно щасливий.

Якщо алкоголь — то найкращий і не дуже міцний.

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