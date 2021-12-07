"Гра в кальмара" та "Холостяк": названі фільми, серіали та шоу, які українці найчастіше "гуглили" у 2021 році

Найбільше українців у 2021 році цікавили серіали та розважальні шоу

Google вже традиційно наприкінці року публікує перелік найпопулярніших запитів серед українців у пошуковій системі компанії.

Про це повідомляє Офіційний Блог – Google Україна.

Найпопулярніші фільми

У категорії "Фільми" найбільше мешканців нашої країни цікавив новий фільм із кіновсесвіту Marvel "Веном 2", прем’єра якого відбулася в Україні 14 жовтня 2021 року. До першої десятки найпопулярніших запитів серед українців потрапили створені на основі коміксів фільми "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера"; анімаційні фільми "Бос молокосос 2" та "Душа", а також фантастичний фільм "Дюна".

Топ-10 фільмів:

"Веном 2" "Загін самогубців 2" "Круелла" "Гнів людський" "Червоне повідомлення" "Ліга Справедливості Зака Снайдера" "Після 3" "Бос молокосос 2" "Дюна" "Душа"

Найпопулярніші серіали

Найпопулярнішим серіалом серед українців, згідно із запитами у пошуковій системі Google у 2021 році, став південнокорейський трилер "Гра в кальмара". У першій десятці опинився і другий сезон вітчизняного багатосерійного фільму "Папік" та російський серіал "Міліціонер з Рубльовки".

Топ-10 серіалів:

"Гра у кальмара" "Джинні та Джорджія" "Жуки", 2 сезон "Постукайся в мої двері" "Відпустка" "Атака титанів" "Важкі підлітки", 3 сезон "Бріджертони" "Міліціонер з Рубльовки" "Папік", 2 сезон

Найпопулярніші телешоу:

Серед телешоу українців найбільше цікавили нові сезони реаліті-шоу "Холостяк" та "Холостячка". Також українці шукали "Євробачення-2021" та шостий сезон шоу "Пацанки".

Топ-10 телешоу:

"Холостяк 2021" "Євробачення 2021" "Холостячка 2" "Пацанки", 6 сезон "Гра на ТНТ" "Оскар 2021" "Маска" "Супербабуся" "Зірки в Африці" "Танці з зірками"

Нагадаємо, Google назвав найпопулярніші YouTube-відео в Україні у 2021 році.