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"Гра в кальмара" та "Холостяк": названі фільми, серіали та шоу, які українці найчастіше "гуглили" у 2021 році

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Які фільми найбільше цікавили українців у 2021 році Новина оновлена 07 грудня 2021, 17:21
Які фільми найбільше цікавили українців у 2021 році

Найбільше українців у 2021 році цікавили серіали та розважальні шоу

Google вже традиційно наприкінці року публікує перелік найпопулярніших запитів серед українців у пошуковій системі компанії.

Про це повідомляє Офіційний Блог – Google Україна.

Найпопулярніші фільми

У категорії "Фільми" найбільше мешканців нашої країни цікавив новий фільм із кіновсесвіту Marvel "Веном 2", прем’єра якого відбулася в Україні 14 жовтня 2021 року. До першої десятки найпопулярніших запитів серед українців потрапили створені на основі коміксів фільми "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера"; анімаційні фільми "Бос молокосос 2" та "Душа", а також фантастичний фільм "Дюна".

Топ-10 фільмів:

  1. "Веном 2"
  2. "Загін самогубців 2"
  3. "Круелла"
  4. "Гнів людський"
  5. "Червоне повідомлення"
  6. "Ліга Справедливості Зака Снайдера"
  7. "Після 3"
  8. "Бос молокосос 2"
  9. "Дюна"
  10. "Душа"

Найпопулярніші серіали

Найпопулярнішим серіалом серед українців, згідно із запитами у пошуковій системі Google у 2021 році, став південнокорейський трилер "Гра в кальмара". У першій десятці опинився і другий сезон вітчизняного багатосерійного фільму "Папік" та російський серіал "Міліціонер з Рубльовки".

Топ-10 серіалів:

  1. "Гра у кальмара"
  2. "Джинні та Джорджія"
  3. "Жуки", 2 сезон
  4. "Постукайся в мої двері"
  5. "Відпустка"
  6. "Атака титанів"
  7. "Важкі підлітки", 3 сезон
  8. "Бріджертони"
  9. "Міліціонер з Рубльовки"
  10. "Папік", 2 сезон

Найпопулярніші телешоу:

Серед телешоу українців найбільше цікавили нові сезони реаліті-шоу "Холостяк" та "Холостячка". Також українці шукали "Євробачення-2021" та шостий сезон шоу "Пацанки".

Топ-10 телешоу:

  1. "Холостяк 2021"
  2. "Євробачення 2021"
  3. "Холостячка 2"
  4. "Пацанки", 6 сезон
  5. "Гра на ТНТ"
  6. "Оскар 2021"
  7. "Маска"
  8. "Супербабуся"
  9. "Зірки в Африці"
  10. "Танці з зірками"

Нагадаємо, Google назвав найпопулярніші YouTube-відео в Україні у 2021 році.

Теги:
#Google #Холостяк #Пошукова система #Холостячка #Веном 2 #Гра в кальмара
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