"Гра в кальмара" та "Холостяк": названі фільми, серіали та шоу, які українці найчастіше "гуглили" у 2021 році
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Найбільше українців у 2021 році цікавили серіали та розважальні шоу
Google вже традиційно наприкінці року публікує перелік найпопулярніших запитів серед українців у пошуковій системі компанії.
Про це повідомляє Офіційний Блог – Google Україна.
Найпопулярніші фільми
У категорії "Фільми" найбільше мешканців нашої країни цікавив новий фільм із кіновсесвіту Marvel "Веном 2", прем’єра якого відбулася в Україні 14 жовтня 2021 року. До першої десятки найпопулярніших запитів серед українців потрапили створені на основі коміксів фільми "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера"; анімаційні фільми "Бос молокосос 2" та "Душа", а також фантастичний фільм "Дюна".
Топ-10 фільмів:
- "Веном 2"
- "Загін самогубців 2"
- "Круелла"
- "Гнів людський"
- "Червоне повідомлення"
- "Ліга Справедливості Зака Снайдера"
- "Після 3"
- "Бос молокосос 2"
- "Дюна"
- "Душа"
Найпопулярніші серіали
Найпопулярнішим серіалом серед українців, згідно із запитами у пошуковій системі Google у 2021 році, став південнокорейський трилер "Гра в кальмара". У першій десятці опинився і другий сезон вітчизняного багатосерійного фільму "Папік" та російський серіал "Міліціонер з Рубльовки".
Топ-10 серіалів:
- "Гра у кальмара"
- "Джинні та Джорджія"
- "Жуки", 2 сезон
- "Постукайся в мої двері"
- "Відпустка"
- "Атака титанів"
- "Важкі підлітки", 3 сезон
- "Бріджертони"
- "Міліціонер з Рубльовки"
- "Папік", 2 сезон
Найпопулярніші телешоу:
Серед телешоу українців найбільше цікавили нові сезони реаліті-шоу "Холостяк" та "Холостячка". Також українці шукали "Євробачення-2021" та шостий сезон шоу "Пацанки".
Топ-10 телешоу:
- "Холостяк 2021"
- "Євробачення 2021"
- "Холостячка 2"
- "Пацанки", 6 сезон
- "Гра на ТНТ"
- "Оскар 2021"
- "Маска"
- "Супербабуся"
- "Зірки в Африці"
- "Танці з зірками"
Нагадаємо, Google назвав найпопулярніші YouTube-відео в Україні у 2021 році.
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