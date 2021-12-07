"Игра в кальмара" и "Холостяк": названы фильмы, сериалы и шоу, которые украинцы чаще всего "гуглили" в 2021 году
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Больше всего украинцев в 2021 году интересовали сериалы и развлекательные шоу
Google уже традиционно в конце года публикует перечень самых популярных запросов среди жителей Украины в поисковике компании.
Об этом сообщает Официальный Блог – Google Украина.
Самые популярные фильмы
В категории "Фильмы" больше всего жителей нашей страны интересовал новый фильм из киновселенной Marvel "Веном 2", премьера которого состоялась в Украине 14 октября 2021 года. В первую десятку самых популярных запросов среди украинцев попали созданные на основе комиксов фильмы "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимационные фильмы "Босс молокосос 2" и "Душа", а также фантастический фильм "Дюна".
Топ-10 фильмов:
- "Веном 2"
- "Отряд самоубийц 2"
- "Круэлла"
- "Гнев человеческий"
- "Красное сообщение"
- "Лига Справедливости Зака Снайдера"
- "После 3"
- "Босс молокосос 2"
- "Дюна"
- "Душа"
Самые популярные сериалы
Самым популярным сериалом среди украинцев, согласно запросам в поисковой системе Google в 2021 году, стал южнокорейский триллер "Игра в кальмара". В первой десятке оказался и второй сезон отечественного многосерийного фильма "Папик" и российский сериал "Милиционер с Рублевки".
Топ-10 сериалов:
- "Игра в кальмара"
- "Джинни и Джорджия"
- "Жуки", 2 сезон
- "Постучись в мою дверь"
- "Отпуск"
- "Атака титанов"
- "Тяжелые подростки", 3 сезон
- "Бриджертоны"
- "Милиционер с Рублевки"
- "Папик", 2 сезон
Самые популярные телешоу:
Среди телешоу украинцев больше всего интересовали новые сезон реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также украинцы искали "Евровидение-2021" и шестой сезон шоу "Пацанки".
Топ-10 телешоу:
- "Холостяк 2021"
- "Евровидение 2021"
- "Холостячка 2"
- "Пацанки", 6 сезон
- "Игра на ТНТ"
- "Оскар 2021"
- "Маска"
- "Супербабушка"
- "Звезды в Африке"
- "Танцы со звездами"
Напомним, Google назвал самые популярные YouTube-видео в Украине в 2021 году.
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