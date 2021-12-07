"Игра в кальмара" и "Холостяк": названы фильмы, сериалы и шоу, которые украинцы чаще всего "гуглили" в 2021 году

Больше всего украинцев в 2021 году интересовали сериалы и развлекательные шоу

Google уже традиционно в конце года публикует перечень самых популярных запросов среди жителей Украины в поисковике компании.

Об этом сообщает Официальный Блог – Google Украина.

Самые популярные фильмы

В категории "Фильмы" больше всего жителей нашей страны интересовал новый фильм из киновселенной Marvel "Веном 2", премьера которого состоялась в Украине 14 октября 2021 года. В первую десятку самых популярных запросов среди украинцев попали созданные на основе комиксов фильмы "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимационные фильмы "Босс молокосос 2" и "Душа", а также фантастический фильм "Дюна".

Топ-10 фильмов:

"Веном 2" "Отряд самоубийц 2" "Круэлла" "Гнев человеческий" "Красное сообщение" "Лига Справедливости Зака Снайдера" "После 3" "Босс молокосос 2" "Дюна" "Душа"

Самые популярные сериалы

Самым популярным сериалом среди украинцев, согласно запросам в поисковой системе Google в 2021 году, стал южнокорейский триллер "Игра в кальмара". В первой десятке оказался и второй сезон отечественного многосерийного фильма "Папик" и российский сериал "Милиционер с Рублевки".

Топ-10 сериалов:

"Игра в кальмара" "Джинни и Джорджия" "Жуки", 2 сезон "Постучись в мою дверь" "Отпуск" "Атака титанов" "Тяжелые подростки", 3 сезон "Бриджертоны" "Милиционер с Рублевки" "Папик", 2 сезон

Самые популярные телешоу:

Среди телешоу украинцев больше всего интересовали новые сезон реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также украинцы искали "Евровидение-2021" и шестой сезон шоу "Пацанки".

Топ-10 телешоу:

"Холостяк 2021" "Евровидение 2021" "Холостячка 2" "Пацанки", 6 сезон "Игра на ТНТ" "Оскар 2021" "Маска" "Супербабушка" "Звезды в Африке" "Танцы со звездами"

Напомним, Google назвал самые популярные YouTube-видео в Украине в 2021 году.