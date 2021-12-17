Дядя Жора: "Гонорар ведучого за свято стартує від 500 доларів, а якщо це медійна особа — від 3 тисяч доларів"

Про корпоратив у стилі "Гра в кальмара", плани на Новий рік і доходи – інтерв’ю з Дядею Жорою

Шоумен і ведучий, власник івент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мічковський, більш відомий як Дядя Жора, розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" про заробіток ведучих в Україні, гонорари українських зірок у Новий рік і нові віяння в організації корпоративів і свят.

- Запорука вдалого свята – це?

- Це гарний ведучий! Від ведучого багато залежить, це атмосфера свята, його оформлення. Діджей, який відчуває настрій компанії. Багато залежить від гостей на святі. Якщо люди прийшли повеселитися, відпочити, привітати рідних, випустити "пару", так би мовити, я допоможу їм зробити це максимально яскраво та весело.

- Головні якості, на вашу думку, які мають бути у ведучого?

– Ерудиція. Внутрішня енергія, почуття такту, дипломатичність, імпровізація.

- Чи можна навчитися бути ведучим, чи це талант, дар від народження?

- Можна. Незабаром я запущу курс, як не боятися публічних виступів. Ось на ньому все докладно розповім, дам практичні заняття, поділюся своїм особистим досвідом, хитрощами, і розповім, у чому секрет хорошого ведучого.

– Скільки заробляють ведучі у нашій країні?

– Гонорар може бути різним, як і рівень упевненості ведучого. У столиці проведення свята з ведучим стартує від 500 доларів, якщо це медійна особа – від 3 тисяч доларів.

- Чим ви зараз займаєтеся?

- Ну, саме зараз, їду на ефір "Русского Радіо", презентуватиму свою нову пісню — "Брова!" Пісня вийшла веселою і дуже ритмічною, після прослуховування, немов вірус, довго не виходить із голови. Упевнений, вона сподобається, адже мова про кохання!

- Будете на Новий рік десь виступати?

- Поки що у мене вільна ця дата. Але навряд чи новорічну ніч я проведу в колі сім’ї, працюватиму! Зазвичай ми збираємось усією сім’єю 1 січня. Де б я не проводив Новий рік, увечері маю бути за сімейним столом — це обов’язково!

- Як плануєте провести новорічні та різдвяні свята?

- За давно сформованою традицією, після Нового року ми всією сім’єю вирушаємо у відпустку. Летимо погрітися хоча б на тиждень, у теплі краї. Відпочиваємо та насолоджуємося відпочинком у сімейному колі.

"Українці дуже працьовита нація, ми вміємо вперто працювати і так само розмашисто відпочивати"

– Розкажіть, як пандемія вплинула на індустрію організації свят, зокрема корпоративів?

- Пандемія внесла свої корективи у всі ніші, звичайно, сфера івентів і свят якийсь час була на паузі та не дуже затребувана. Але тепер, коли ми пристосувалися та звикли до реалій, які продиктовані обмеженнями – свята набирають обертів. Українці дуже працьовита нація, ми вміємо наполегливо працювати і так само розмашисто відпочивати. Людям обов’язково потрібне свято! І наше івент-агентство отримує заявки щодня, а зараз, у гарячий сезон корпоративів та новорічних свят, ми працюємо, не підводячи голови, довелося навіть розширити штат співробітників.

– Які тенденції зараз можете виділити?

- Залишаються актуальними та набирають обертів якісні європейські вечірки. І запорука успішної вечірки – професійний ведучий та ді-джей. Наразі клієнти все ще готові витрачати бюджет на щось унікальне, особливе. Ми отримуємо запити на концептуальні корпоративи, і моя команда з цим чудово справляється. Наприклад, ми готували корпоратив у стилі Венеціанського фестивалю, на кшталт "Великий Гетсбі", а найпопулярніша концепція – це "Гра в кальмара", за мотивами популярного серіалу. Таке свято виглядає дуже видовищно – ростова лялька, костюми, спеціальні конкурси та навіть труни у вигляді подарункових коробок із бантом.

- Чи проводять корпоративи онлайн?

- Так! Онлайн-корпоративи дуже актуальні та зручні, якщо команда підприємства знаходиться в офісах по всій Україні або співробітники працюють віддалено, наприклад, ми робили такий корпоратив для великої IT-компанії.

- Як це відбувається?

- У такому разі івент-агентство "Дядя Жора Company" орендує велику студію, ми встановлюємо необхідну техніку, запрошуємо модератора та наповнюємо свято: ведучим, артистами, танцювальними колективами, стендаперами, проводимо майстер-класи, квести та робимо онлайн-розіграші цінних призів – все на запит замовника. Гості корпоративу спостерігають за подіями у головній студії, підключившись через Zoom, на плазмах чи екрані проектора.

– Кого з українських артистів кличуть на корпоративи найчастіше?

- Усіх! Кого ви чуєте зараз з кожної праски, ті завсідники на корпоративних святах: MONATIK, Тіна Кароль, Оля Полякова, Наталія Могилевська, The HardKiss, KAZKA, Wellboy, Ляпис, а найзатребуваніші ведучі на вечірки – це я, найголовніший дядя країни – Дядя Жора, і хлопці з "Ліги сміху".

Дядько Жора: Гонорари артистів складають 3-50 тисяч у валюті

- Скільки часу зазвичай триває виступ зірки на корпоративі?

- Це залежить від тривалості свята та кількості артистів на цьому івенті. Може бути повноцінний концерт із повним репертуаром пісень, а може бути пара пісень, бо більше нема.

- Який зразковий діапазон цін на виступи?

- Гонорари артистів стартують від 3 тисяч і до 50, і це у валюті. Топ-ешелон працює від 20 тисяч доларів.

"За невиконання пунктів райдера артисти призначають штрафи у розмірі 200-2000 доларів"

– На скільки зростають цінники у період новорічних свят?

– Вартість підвищується на 20% – і це найскромніше, що ми зустрічали у роботі з артистами. Найчастіше артисти подвоюють гонорар новорічної ночі, і навіть з таким цінником є попит на артиста.

– У який період замовляють виступи?

- Ось зараз найгарячіша пора. Корпоративи стартують із 15 грудня і аж до новорічної ночі. А заявки на приватні свята ми отримуємо протягом кожного місяця, за роки роботи ми маємо постійних клієнтів. А взагалі, більш активний запит на організацію івентів ближчий до свят: День Незалежності, День міста, Святого Миколая, до Жіночого дня та інші.

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- Чи виступають артисти безпосередньо у новорічну ніч?

- Так звичайно. Новорічні свята – це активний період у артистів, це свого роду "урожай", так їх ще називають люди шоу-бізнесу.

- Що незвичайного зустрічається у райдерах артистів?

- Різні райдери зустрічаються в артистів, як жартівливі, так і примхливі чи скромні, доцільні. Ну, наприклад, сортування драже M&M’s за кольорами, пляшка кукурудзяної олії, молоток. Часто в райдері дорогий алкоголь і щоб "в машині артиста не грала його музика", здувають колеса, щоб машина їхала м’якше, і запитують матраци для довгих переїздів, упаковку трусів та шкарпетки певного бренду, зарядки до телефонів та бездротові навушники. В райдері часто можна зустріти їжу, від устриць до ноги хамона. Є артисти, які вимагають трансфер певної марки – Maybach, наприклад. А за невиконання пунктів райдера призначають високі штрафи від 200-2000 доларів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", співачка NK (Настя Каменських) просить у своєму райдері певний алкоголь, енергетики, мигдальне молоко і фруктову жуйку. У гримерку артистки заборонено заходити стороннім, а водії, які перевозять співачку з її командою, не повинні палити.