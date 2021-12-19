Сортировка M&M’s по цвету и нога хамона: что необычного украинские звёзды требуют в своих райдерах

Дядя Жора рассказал о самых странных пунктах райдеров артистов

Звезды прописывают в своих райдерах все до мелочей: предпочитаемый вид транспорта, список продуктов, класс отеля и номера, технические моменты. Некоторые артисты при организации корпоратива требуют самое необходимое, но иногда в райдерах могут встречаться необычные и даже странные пункты. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал телеведущий и владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мичковский.

По его словам, райдеры украинских селебрити могут быть шуточными, капризными, скромными или же уместными.

Одно из самых необычных требований райдера, с которым сталкивалась ивент-компания, сортировка драже M&M’s по цветам. Кое-кому из звезд пришлось предоставить бутылку кукурузного масла, а однажды потребовали молоток.

Дядя Жора раскрыл подробности и самых частых просьб артистов. Например, в райдерах прописывают дорогой алкоголь. Певцы и певицы, помимо прочего, просят о том, чтобы "в машине артиста не играла его музыка". В надежде на комфорт звезды организаторам концертов приходится сдувать колеса, чтоб машина ехала мягче. Некоторые из артистов запрашивают матрасы для долгих переездов, упаковку трусов и носки конкретного бренда, в ходу – зарядки к телефонам и беспроводные наушники.

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Конечно же, звезды уточняют меню. В райдерах могут быть прописаны самые обычные продукты, те же овощи, фрукты и мясо, но иногда встречаются деликатесы – устрицы или нога хамона.

Для переезда звезды обычно предпочитают определенный транспорт. Как сообщил Мичковский, артисты могут запрашивать трансфер одной марки, например, Maybach.

В агентстве добавили, что в случае невыполнения требований райдера предусмотрены штрафы. По словам Мичковского, их размер варьируется в диапазоне от 200 до 2000 долларов.

Как ранее сообщал "Телеграф", райдер Насти Каменских (NK) предусматривает перелет бизнес-классом и пятизвездочную гостиницу с собственным спортзалом. Вместе с артисткой на мероприятия выезжают еще с десяток человек. Райдер предусматривает определенное меню, или же заказчик может оплатить суточные на питание: 100 евро – певице, 50 – остальным членам команды.