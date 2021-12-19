Укр

Сортировка M&M’s по цвету и нога хамона: что необычного украинские звёзды требуют в своих райдерах

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
33
У звезд бывают весьма необычные просьбы в райдерах Новость обновлена 19 декабря 2021, 08:04
У звезд бывают весьма необычные просьбы в райдерах

Дядя Жора рассказал о самых странных пунктах райдеров артистов

Звезды прописывают в своих райдерах все до мелочей: предпочитаемый вид транспорта, список продуктов, класс отеля и номера, технические моменты. Некоторые артисты при организации корпоратива требуют самое необходимое, но иногда в райдерах могут встречаться необычные и даже странные пункты. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал телеведущий и владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мичковский.

По его словам, райдеры украинских селебрити могут быть шуточными, капризными, скромными или же уместными.

Одно из самых необычных требований райдера, с которым сталкивалась ивент-компания, сортировка драже M&M’s по цветам. Кое-кому из звезд пришлось предоставить бутылку кукурузного масла, а однажды потребовали молоток. 

Дядя Жора раскрыл подробности и самых частых просьб артистов. Например, в райдерах прописывают дорогой алкоголь. Певцы и певицы, помимо прочего, просят о том, чтобы "в машине артиста не играла его музыка". В надежде на комфорт звезды организаторам концертов приходится сдувать колеса, чтоб машина ехала мягче. Некоторые из артистов запрашивают матрасы для долгих переездов, упаковку трусов и носки конкретного бренда, в ходу – зарядки к телефонам и беспроводные наушники.

Конечно же, звезды уточняют меню. В райдерах могут быть прописаны самые обычные продукты, те же овощи, фрукты и мясо, но иногда встречаются деликатесы – устрицы или нога хамона. 

Для переезда звезды обычно предпочитают определенный транспорт. Как сообщил Мичковский, артисты могут запрашивать трансфер одной марки, например, Maybach. 

В агентстве добавили, что в случае невыполнения требований райдера предусмотрены штрафы. По словам Мичковского, их размер варьируется в диапазоне от 200 до 2000 долларов.

Как ранее сообщал "Телеграф", райдер Насти Каменских (NK) предусматривает перелет бизнес-классом и пятизвездочную гостиницу с собственным спортзалом. Вместе с артисткой на мероприятия выезжают еще с десяток человек. Райдер предусматривает определенное меню, или же заказчик может оплатить суточные на питание: 100 евро – певице, 50 – остальным членам команды.

Теги:
#Звезды #Райдер #Дядя Жора
За 18 декабря умерло 176 украинцев
Здоровье
Число выздоровевших упало втрое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 19 декабря
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За 18 декабря умерло 176 украинцев
Число выздоровевших упало втрое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 19 декабря
Дата публикации
Категория
У звезд бывают весьма необычные просьбы в райдерах
Сортировка M&M’s по цвету и нога хамона: что необычного украинские звёзды требуют в своих райдерах
Дата публикации
Категория
Денис Беринчик и Иса Чаниев
Беринчик вынес россиянина Чаниева, но это далось ему непросто (видео)
Дата публикации
Категория
День Святого Николая отмечается 19 декабря
День Святого Николая: священник рассказал, что нужно сделать в этот день
Дата публикации
Категория
Армия РФ
Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины: где появились новые базы