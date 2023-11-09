В Киев вернулся "H&M": ажиотажа среди покупателей не наблюдается (видео)

Долгожданное для многих открытие магазина прошло без осбого ажиотажа

В четверг, 9 ноября, модный гигант H&M Group возобновил свою работу в киевском торговом центре "Lavina Mall". Здесь распахнул свои двери для посетителей магазин одежды "H&M."

Об этом сообщили сразу несколько столичных Telegram-каналов. В магазине не наблюдается особого ажиотажа, однако потенциальные покупатели все-же стекаются в торговый центр и интересуются представленным на полках товаром.

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения сеть управляла магазинами в Киеве, Львое, Одессе и Харькове. Первый же магазин "H&M", после начала полномасштабного вторжения, вновь заработал именно в столице.

На данный момент, судя по видео очевидцев, открытие магазина "H&M" в столице не вызвало особого ажиотажа, однако посетители все-же продолжают стекаться в магазин и интересоваться новинками.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украину возвращается H&M: когда и где откроются магазины. По некоторым данным, речь идет о 6 магазинах в Киеве и Львове — в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и львовском Victoria Gardens. Они должны открыться в ноябре-декабре 2023.

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения сеть управляла магазинами еще в Одессе и в Харькове. Их также планируют открыть, но позже. Журналисты пишут, что H&M якобы хотели открываться еще раньше, но столкнулись с дефицитом персонала.