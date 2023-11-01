Король осенних трендов: с чем носить кожаный плащ, чтобы затмить на улице всех (фот)

Кожаная верхняя одежда станет самой любимой этой осенью

Среди популярных вариантов верхней одежды в 2023 году остаются актуальными кожаные плащи. Самодостаточный тренч, как говорится, может "сделать" образ.

С чем сочетать кожаный плащ, чтобы аутфит был стильным и модным? Об этом пишет блог стилиста @stylist.inna в Instagram.

"С чем носить кожаный плащ? Да со всем! Кажется, настолько удачная инвестиция, что об остальном луке можно и не думать. Неважно, что под ним, добавили только классную обувь и сумку — и образ готов", — считает стилист.

Так, попробуйте носить тренч из (эко)кожи с джинсами, спортивными или брючными костюмами, брюками, юбками или платьями. Эта верхняя одежда станет частью роскошного многослойного образа, да и поможет стильно утеплиться в прохладные дни. В этом сезоне популярны как более стандартные варианты – черные или бежевые, так и нет – шоколадные, красные и не только.

Туфли, кроссовки, сапоги или ботинки: с кожаным плащом комбинируется едва ли не любая обувь. Для более завершенного аутфита добавьте актуальный головной убор и красивую сумку, восхищенные взгляды прохожих на улице будут вам обеспечены.

Стильные образы с кожаным плащом

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на пальто этой осенью. А еще мы писали, какие пуховики, дубленки и другая верхняя одежда оказались на пике моды в этом сезоне.