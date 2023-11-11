Дорого-богато: блогеры сделали обзор цен в киевском "H&M" (видео)

Шоппинг — это не только трата денег, но и хороший антистресс

Цены в столичном магазине одежды "H&M", который вновь распахнул свои двери для посетителей, достаточно внушительные. Всем желающим предлагают футболки по 700 гривен и бомберы по 3000 гривен.

Обзор цен на товары представленные в киевском "H&M" сделали блогеры, которые поделились своими впечатлениями от посещения магазина. Стоит отметить, что цены на некоторые товары удивили даже бывалых шопоголиков.

Так, в столичном "H&M", который открылся на территории торгового центра "Lavina Mall", представлен достаточно широкий ассортимент товаров. Здесь можно приобрести одежду, текстиль и товары для дома. В магазине не наблюдается особого ажиотажа, однако потенциальные покупатели все-же стекаются в торговый центр и интересуются новинками.

К примеру, мужской бомбер вам обойдется в 3000 гривен, а женское пальто в 2199 гривен. Свитр из настоящего хлопка стоит в "H&M" более 2000 гривен, однако при этом можо найти платья в районе 600 гривен.

Здесь также продают шкатулки за 425 гривен, чашки по 300 гривен, подсвечники по 749 гривен и многое другое.

Более подробный обзор цен в магазине вы сможете увидеть в роликах, которые будут опубликованы ниже.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украину возвращается H&M: когда и где откроются магазины. По некоторым данным, речь идет о 6 магазинах в Киеве и Львове — в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и львовском Victoria Gardens. Они должны открыться в ноябре-декабре 2023.

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения сеть управляла магазинами еще в Одессе и в Харькове. Их также планируют открыть, но позже. Журналисты пишут, что H&M якобы хотели открываться еще раньше, но столкнулись с дефицитом персонала.