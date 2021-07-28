"Время пришло": в сети появился официальный украинский трейлер фильма "Охотники за привидениями"

Фантастическая комедия "Охотники за привидениями: С того света", к съемкам которой присоединился и Билл Мюррей, уже совсем скоро выйдет на большие экраны, и создатели фильма стараются все больше заинтересовать зрителя.

Студия B&H Film Distribution Company опубликовала второй дублированный трейлер картины.

Напомним, что "Охотники за привидениями: С того света" - это продолжение оригинальной дилогии, которая была очень популярна в восьмидесятых. В центре сюжета внуки одного из команды охотников, которые переезжают в дом своего деда. А вместе с домом детям достается и борьба с паранормальным. Найдя машину "охотников" и различные их приборы, подростки собираются в команду, чтобы противостоять новым угрозам.

Отметим, что в новом фильме можно будет увидеть актеров и оригинальной картины: Билла Мюррея и Дена Экройда. Также в картине снялись Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Финн Вулфард и Пол Радд.

В украинский прокат "Охотники за привидениями: С того света" выходят 11 ноября 2021 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что Билл Мюррей похвалил авторов продолжения истории об "Охотниках за привидениями". Актер уверен, что будущая картина оправдает ожидания и будет довольно успешной.