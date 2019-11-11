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Легенда возвращается: Билл Мюррей сыграет в новых "Охотниках за привидениями"

Легенда возвращается: Билл Мюррей сыграет в новых "Охотниках за привидениями"
19:47 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:"Охотники за привидениями 2020" обещают сохранить верность канону не только в плане актерского состава, но и в отношении общей атмосферы.

В минувшую пятницу Дэн Эйкройд, сыгравший одну из главных ролей в оригинальных "Охотниках за привидениями", стал гостем на радиошоу Грега Хилла. По ходу беседы актер подтвердил, что Билл Мюррей вновь сыграет доктора Питера Венкмана в предстоящем сиквеле картины 1984 года. Более того, по словам Эйкройда, в новом фильме к своим давним ролям также вернутся Сигурни Уивер, Эрни Хадсон и Энни Поттс.

Тогда как режиссером и соавтором сценария "Охотников за привидениями" (1984) и "Охотников за привидениями 2" (1989) стал Айвен Райтман, за создание сиквела взялся его сын, Джейсон Райтман. По этому поводу Эйкройд сказал: "Джейсон написал прекрасный и проникновенный сценарий, который взял ДНК двух первых фильмов, чтобы органично перенести его в третью часть, то есть уже для нового поколения зрителей. Наследие "Охотников за привидениями" будет передано новому поколению звезд, актеров и персонажей".

"Охотники за привидениями" Джейсона Райтмана выйдут в широкий прокат в июле следующего года. Наряду с ветеранами франшизы в новом фильме сыграют такие артисты, как Пол Радд, Кэрри Кун, Маккенна Грейс, а также звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфард.

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Как ранее сообщалось, что cъемки новых "Охотников за привидениями" завершены. Об этом в своем Instagram сообщил режиссер картины Джейсон Райтман - сын создателя оригинальной ленты 1984 года.

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Билл Мюррэй, Охотники за привидениями, Дэн Эйкройд, Охотники за привидениями 2020.
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