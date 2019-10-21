Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы
Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы
Гладковского выпустили из СИЗО
Гладковского выпустили из СИЗО
Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине
Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме

"Охотники за привидениями": съемки нового фильма закончены

"Охотники за привидениями": съемки нового фильма закончены
17:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Премьера фильма "Охотники за привидениями 20" намечена на июль 2020 года.

Съемки новых "Охотников за привидениями" завершены. Об этом в своем Instagram сообщил режиссер картины Джейсон Райтман - сын создателя оригинальной ленты 1984 года.

В картине появятся как новые актеры Финн Вулфард, Кэрри Кун, так и уже принимавшие участие в проекте Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер.

Пока что детали сюжета не раскрываются. Известно, что в центре нового фильма окажутся подростки, которые каким-то образом будут связаны с появлением нечисти в провинциальном городке.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Wrapped! 68 days and still smiling. #GB20

Публикация от Jason Reitman (@jasonreitman)

Ранее, создатели уже опубликовали первый тизер киноленты.

"Охотникам за привидениями" - 35 лет: самые увлекательные факты о фильме

Напомним, оригинальный фильм "Охотники за привидениями" режиссера Айвана Райтмана вышел в 1984 году. В нем снимались Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон. Комедия получила премию BAFTA, также ее номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Съемки, Охотники за привидениями, Джейсон Райтман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
03 В США создали универсальный электродвигатель
04 Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
05 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Кличко vs Богдан: суд Киева открыл дело
Кличко vs Богдан: суд Киева открыл дело
Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO
Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь