"Охотники за привидениями": съемки нового фильма закончены

Новости культуры:Премьера фильма "Охотники за привидениями 20" намечена на июль 2020 года.

Съемки новых "Охотников за привидениями" завершены. Об этом в своем Instagram сообщил режиссер картины Джейсон Райтман - сын создателя оригинальной ленты 1984 года.

В картине появятся как новые актеры Финн Вулфард, Кэрри Кун, так и уже принимавшие участие в проекте Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер.

Пока что детали сюжета не раскрываются. Известно, что в центре нового фильма окажутся подростки, которые каким-то образом будут связаны с появлением нечисти в провинциальном городке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wrapped! 68 days and still smiling. #GB20 Публикация от Jason Reitman (@jasonreitman) 18 Окт 2019 в 1:51 PDT

Ранее, создатели уже опубликовали первый тизер киноленты.

Напомним, оригинальный фильм "Охотники за привидениями" режиссера Айвана Райтмана вышел в 1984 году. В нем снимались Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон. Комедия получила премию BAFTA, также ее номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус".