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Пятница, 14.06.2019
"Охотникам за привидениями" - 35 лет: самые увлекательные факты о фильме
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"Охотникам за привидениями" - 35 лет: самые увлекательные факты о фильме

Ровно 35 лет тому назад киноманы со всего мира узнали, к кому нужно обращаться, если дома вдруг завелась какая-то паранормальщина. Все верно, именно в этот день в уже таком далеком 1984 году состоялась премьера "Охотников за привидениями" - одного из самых знаковых фильмов того десятилетия.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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