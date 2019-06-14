"Охотникам за привидениями" - 35 лет: самые увлекательные факты о фильме

Ровно 35 лет тому назад киноманы со всего мира узнали, к кому нужно обращаться, если дома вдруг завелась какая-то паранормальщина. Все верно, именно в этот день в уже таком далеком 1984 году состоялась премьера "Охотников за привидениями" - одного из самых знаковых фильмов того десятилетия.