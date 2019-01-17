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В сети появился тизер новых "Охотников за привидениями" (Видео)

В сети появился тизер новых &quot;Охотников за привидениями&quot; (Видео)
17:12 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Премьера картины запланирована на 2020 год.

В сети появился первый тизер фильма "Охотники за привидениями", режиссером которого выступит Джейсон Райтман, сын создателя оригинальной дилогии.

Новый фильм станет продолжением оригинальной истории, которая вышла в 1984 году, и не будет связан с ремейком 2016 года, главные роли в котором сыграли женщины. Картина с Мелиссой МакКарти, Кристен Уиг, Кейт МакКиннон и Лесли Джонс собрал противоречивые отзывы и считается кассовым провалом.

Сценарий новых "Охотников за привидениями" напишут Райтман и Гил Кенан, производство фильма стартует уже этим летом. Никаких данных о том, появится ли в картине кто-то из участников оригинального актерского состава, на данный момент нет.

Оригинальный фильм "Охотники за привидениями" получат еще одно продолжение

Убытки Sony от женской версии "Охотников за привидениями" оцениваются в 70 миллионов долларов. Для того, чтобы окупиться в прокате, картине с бюджетом в 144 миллиона долларов нужно было собрать минимум 300 миллионов долларов. Вместе с тем, фильму удалось собрать немного больше 229 миллионов долларов.

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Фильм, Охотники за привидениями, Тизер, Джейсон Райтман.
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