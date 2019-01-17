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Оригинальный фильм "Охотники за привидениями" получат еще одно продолжение

Оригинальный фильм &quot;Охотники за привидениями&quot; получат еще одно продолжение
13:01 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Грядущий проект станет прямым продолжением оригинала 1984 года и его сиквела 1989 года – и не будет связан с "женским" перезапуском Пола Фига 2016 года.

Джейсон Райтман ("Талли", "Джуно"), сын Айвена Райтмана, создателя "Охотников за привидениями", назначен режиссером продолжения знаменитой дилогии. Съемки триквела планируют начать уже этим летом.

Райтман младший также выступит соавтором сценария, над которым сейчас работает Гил Кинан, постановщик "Дома-монстра" и "Полтергейста".

"С тех пор, как в 6 лет я посетил съемочную площадку "Охотников за привидениями", я считал себя самым первым их фанатом. Я очень хочу снять новый фильм и для других поклонников. Это следующая глава в оригинальной франшизе. Никаких перезагрузок", – заявил Джейсон в интервью EW.

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Остается неясным, вернутся ли в третью часть существенно постаревшие с 80-х Билл Мюррей, Эрни Хадсон и Дэн Экройд. По словам режиссера, зрителей ждут новые персонажи и множество удивительных сюрпризов. Так что придется набраться терпения и затаить дыхание до лета 2020 года, именно тогда ожидается выход "Охотников за привидениями 3".

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