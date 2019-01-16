Фанаты сериала "Игра престолов" нашли в тизере разгадку финала (Видео)

Новости культуры: После премьеры трейлера "Игры престолов" фанаты сериала гадают, куда пропал Бран Старк.

Недавно в сети появился долгожданный расширенный тизер телесаги к финальному сезону "Игры престолов" (Game of Thrones), который навел "шумихи" у поклонников и вызвал настоящий восторг.

Таким образом внимательные фанаты сериала заметили, что статуя Джона Сноу выглядит значительно старше самого персонажа, в т же время, как каменные копии Сансы и Арьи Старк выглядят такими же юными.

Такая особенность на толкнула фанов на мысль, что героини пропадут из сериала, то есть погибнут или будут убиты, а вот персонаж Кита Харингтона останется в живых. В комментариях к тизеру можно увидеть такие предположения: "Статуя Джона выглядит значительно старше! По ходу, это ключ к разгадке!" или же "Если соединить лица Джона Сноу и его каменной копии, то можно увидеть ощутимую разницу в возрасте!".

При этом, многие фанаты опровергли эту теорию, сказав, что статуя выглядит старше из-за слоя пыли на нем. Остается только ждать выпуска финального сезона и томиться в ожидании разгадки. А что вы думаете об этой версии поклонников телесаги?