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Фанаты сериала "Игра престолов" нашли в тизере разгадку финала (Видео)

Фанаты сериала &quot;Игра престолов&quot; нашли в тизере разгадку финала (Видео)
17:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот из видео

Новости культуры: После премьеры трейлера "Игры престолов" фанаты сериала гадают, куда пропал Бран Старк.

Недавно в сети появился долгожданный расширенный тизер телесаги к финальному сезону "Игры престолов" (Game of Thrones), который навел "шумихи" у поклонников и вызвал настоящий восторг.

Таким образом внимательные фанаты сериала заметили, что статуя Джона Сноу выглядит значительно старше самого персонажа, в т же время, как каменные копии Сансы и Арьи Старк выглядят такими же юными.

Такая особенность на толкнула фанов на мысль, что героини пропадут из сериала, то есть погибнут или будут убиты, а вот персонаж Кита Харингтона останется в живых. В комментариях к тизеру можно увидеть такие предположения: "Статуя Джона выглядит значительно старше! По ходу, это ключ к разгадке!" или же "Если соединить лица Джона Сноу и его каменной копии, то можно увидеть ощутимую разницу в возрасте!".

Кит Харингтон рассказал об "Игре престолов"

При этом, многие фанаты опровергли эту теорию, сказав, что статуя выглядит старше из-за слоя пыли на нем. Остается только ждать выпуска финального сезона и томиться в ожидании разгадки. А что вы думаете об этой версии поклонников телесаги?

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Фанаты, Игра престолов, Game of Thrones.
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