Кит Харингтон рассказал об "Игре престолов"

Новости культуры: Актер поделился впечатлениями за все время съемок сериала.

Звезда культового сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, который недавно отпраздновал свое 32-летие, появился на обложке нового выпуска мужского издания GQ Australia. Актер рассказал о семейной жизни с Роуз Лесли, а также поделился мыслями о съемках в сериале "Игра престолов".

В интервью британский актер признался, что все годы съемок телешоу вымотали его как физически, так и эмоционально.

"Мы все были эмоционально разбиты после окончания съемок. Не знаю, плакали мы от грусти из-за того, что все закончилось, или просто от того, что чертовски устали. Мы практически не спали. Помню, когда все закончилось, многие сказали: "Я люблю этот период в жизни и буду грустить, но с меня достаточно", – рассказал актер.

Также Кит в очередной раз поблагодарил сериал за то, что нашел там свою любовь и жену – Роуз Лесли. По его словам, их дети смогут увидеть, где именно встретились родители.