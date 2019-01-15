Стало известно, что посмотреть после праздников: ТОП-5 фильмов января (Видео)

Новости культуры: Какие темы осветят и поднимут в своих произведениях знаменитые режиссеры и как их смогут продемонстрировать любимые актеры и еще никем не замеченные восходящие звезды?

Хоть позади и осталась половина января вместе со всеми новогодними и рождественскими праздниками, однако сезон потрясающих кинолент только начался. Не стоит забывать, что больше чем через месяц мы узнаем имена главных лауреатов премии "Оскар", поэтому мировой кинематограф подготовил для своих поклонников кое-что интересное и особенное.

Как бы это не хотелось признавать, но время праздничной атмосферы, включая запах мандарин, сияние гирлянд и традиционный просмотр серии фильмов "Один дома", постепенно оставляет нас. Зато приходит другой, не менее увлекательный и интригующий период – предчувствие чего-то совершенно нового. Того, что же подготовил для нас Голливуд и европейское кино в новом 2019 году.

Времени терять не стоит, поэтому после приятного времяпровождения в кругу друзей во время рождественских праздников предлагаем посетить несколько лучших, на наш взгляд, кинопремьер. От всем известной детской сказки к напряженному продолжению легендарного боевика – все это обязательно понравится вам, ярым киноманам.

"Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns)

Знаменитая история о таинственной домашней нянечке Мэри Поппинс снова возвращается на экраны, однако уже в новой интерпретации. Мир увидел киноленту-мюзикл еще 29 ноября, однако в Украине ее можно было впервые увидеть только 3 января 2019 года.

Во времена Великой депрессии в Лондоне семья взрослого Майкла Бэнкса и его трое детей переживают нелегкие времена. После потери жены в доме царит сплошной хаос, поскольку главный герой вынужден работать на временной работе в одном из лондонских банков, из-за чего его дети не успевают сполна взять на себя груз взрослых обязанностей. Однако в дом номер 17 по улице Вишневой появляется неожиданная гостья, которую Майкл встречал еще в детстве – няня Мэри Поппинс. Такая же загадочная и очаровательная женщина с зонтиком стремится быстро навести порядок не только в их доме, но и жизни Бэнкса, его детей и даже в быту их экономки Эллен.

Семейный фэнтезийный фильм стал творением режиссера Роба Маршалла, который главную роль Мэри Поппинс отдал знаменитой английской актрисе Эмили Блант. В мюзикле также сыграли такие актеры как Бен Уишоу, Пикси Дэвис, Джули Уолтерс и много других. Картина студии Disney стала продолжением знаменитой истории "Мэри Поппинс" 1964 года, которую экранизировали ранее на основе новеллы английской писательницы Памелы Трэверс.

Тогда же фильм имел потрясающий успех, ведь он был награжден пятью премиями "Оскар". Однако в этом году новая экранизация тоже не пасет задних – ее номинировали в 7 категориях премии Critics' Choice Awards, номинировался фильм на премию BAFTA и мы убеждены, что его обязательно внесут в список претендентов на премию "Оскар" 22 января.

Стекло (Glass)

Сиквел к известным кинолентам "Неуязвимый" (2000) и "Сплит" (2016) вышел в свет 16 января, а в Украине он появится на следующий день – 17 января 2019 года. Режиссером ленты стал М. Найт Шьямалан, а главные роли исполнили такие звезды Голливуда, как Сара Полсон, Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой, Сэмюэл Л. Джексон и многие другие.

В детективе-драме речь идет об опасных преступниках с расстройствами личности, находящихся в психиатрической больнице. Один из них считает себя супергероем, другой – человеком "Мистером Стекло". В противовес им, другой преступник является в разы опаснее, ведь в нем живет 23 разных личности, которые борются между собой. Что ждет узников Дэвида Дана, Элайджу Прайса и Кевина Крамба в пределах медицинского учреждения – смотрите в кинокартине.

Стоит добавить, что в триллере "Неуязвимый" режиссер Шьямалан кроме главных героев хотел добавить еще одного, но из-за ограниченного бюджета фильма ему это не удалось. Замысел удалось воплотить только в "Сплите", и уже в 2018 году он объединил всех героев на одной съемочной площадке, чтобы показать продолжение странной и несколько жуткой истории.

"Мария – королева Шотландии" (Mary Queen of Scots)

Премьерный день 17 января в Украине будет богатым на качественные фильмы, ведь кроме фильма "Стекло" украинские киноманы смогут увидеть другую британскую картину "Мария – королева Шотландии". В мире же она появилась на больших экранах еще 15 ноября 2018 года. Режиссером биографической исторической драмы стал Джози Рурк, который пригласил на съемки главных ролей двух претенденток на премию "Оскар" в 2018 году – Сиршу Ронан и Марго Робби.

В фильме речь идет о событиях XVI века, происходящих в Англии. В то время трон занимает Елизавета, которая славится своим великодушием и обетом никогда не выходить замуж. В то время ее кузина Мария Стюарт, жена французского короля, становится вдовой и возвращается в Шотландию. Несмотря на то, что она имеет права на эти земли от рождения, она заявляет о желании завоевать еще и английский престол. Но Елизавета не собирается ей уступать и между ними начинается ожесточенная борьба.

К слову, первые слухи об историческом фильме появились еще в 2007 году и ранее предполагалось, что одну из главных ролей исполнит Скарлетт Йохансон. Однако в 2017 году планы изменились и главные роли заняли Марго и Сирша. Съемки фильма проходили в Великобритании и Шотландии, что добавило еще большей реалистичности картине. От себя добавим, что Робби пока номинирована на премию BAFTA в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в этом фильме.

"Начни сначала" (Second Act)

Легкая американская мелодрама если и не претендует на награды в выдающихся кинопремиях, то точно должна быть в вашем перечне непринужденных и забавных картин. История о работнице сети магазинов Costco появилась на мировых экранах 6 декабря 2018 года, но в Украине ее можно будет оценить только с 24 января 2019-го. Режиссером комедии стал Питер Сигал, а исполнительницей главной роли – знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес. В фильме вы также узнаете таких звезд, как Ванесса Хадженс, Лею Ремини, Трит Уильямс и многих других.

В фильме "Начни сначала" рассказывается о жизни обычной американки Майи, которая занимает руководящую должность в торговой сети. Работа ей не слишком нравится, ведь она всегда мечтала работать на Мэдисон-авеню среди фешенебельных магазинов. И тут ее жизнь и компания верных друзей дарят ей второй шанс. Вихрь событий подхватывает ее и она неожиданно сидит в своем роскошном офисе с новыми обязанностями. Как женщине это удалось и важен ли ей был университетский диплом для достижения собственной цели – вы узнаете уже совсем скоро.

Что интересно, сначала на главную роль рассматривалась вовсе не Джей Ло, а всем известная Джулия Робертс, однако окончательный выбор создателей фильма остановился все же на первой актрисе. Съемки проходили в Нью-Йорке, а сценарий фильма часто дорабатывался, поскольку режиссер стремился добавлять в сцены больше юмора. Нам кажется, что ему это удалось, ведь трейлер получился очень остроумным!

"Крид II: Наследие Рокки Бальбоа" (Creed II)

Уже восьмой по счету фильм о Рокки Бальбоа снова стал приятным сюрпризом для поклонников творчества режиссера Стивена Кейпла мл. Продолжение одноименного фильма 2015 года появится на украинских экранах, как и предыдущая лента, 24 января, в то время как мировая премьера состоялась еще 14 ноября.

В новом фильме "Крид II" происходит возвращения на ринг боксера Адониса Крида, которого тренирует легендарный чемпион Рокки. Двое мужчин с непростыми жизненными судьбами снова встречаются на одном ринге, где один передает другому свои профессиональные советы и наставления. Однако у Крида возникают серьезные проблемы с соперником, который не только является его заклятым врагом вне ринга, но и на нем. С ним он и встретиться в следующем поединке.

Драматическая лента-боевик собрала на съемочной площадке знаменитых актеров: Майкла Б. Джордана, что отличился в фильме "Черная пантера" (2018), культового Сильвестра Сталлоне, Тессу Томпсон, Филицию Рашад и других. Идея создания нового фильма о Рокки Бальбоа и его ученике появилась еще в январе 2016 года, но съемки картины постоянно переносились из-за различных рабочих моментов: Сталлоне должен был занять кресло продюсера и режиссера, но он ограничился лишь участием в написании сценария и исполнении собственной роли.