Появились первые кадры из мультфильма "Скуби-Ду" от Warner Brothers (Фото)

Warner Bros. Pictures Україна показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду".

Они опубликованы в официальном аккаунте в Facebook. На кадрах можно увидеть всех знакомых нам с детства героев: Шегги, Велму, Дафну, Фреда Джонса-младшего и, конечно же, несравненного Скуби-Ду. Первый трейлер к мультфильму выйдет уже в понедельник.

It looks like the trailer for Scoob is finally coming on Monday. Warner Bros. Animation has also released some early images from the film and the animation looks fantastic. Also, I love how good Daphne looks. They really nailed Mystery Inc. in CG. pic.twitter.com/NAXxuhdlTR

— (@Animated_Antic) 7 ноября 2019 г.