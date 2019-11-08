Звезды фильма в сказочных нарядах на кинопремьере "Холодного сердца 2" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актрисы Кристен Белл, Идина Мензел и Эван Рэйчел Вуд стали звездами не только нового мультфильма "Холодное сердце 2", но и его кинопремьеры.

Благодаря элегантным и роскошным платьям красавицам удалось привлечь внимание всех фэшн-фотографов. В Голливуде состоялась одна из ожидаемых презентаций года. Студия Disney организовала премьерный показ мультфильма "Холодное сердце 2" (Frozen 2), выход в прокат которого ожидают миллионы людей. Громкое событие не пропустили знаменитые актрисы, участвовавшие в озвучивании ленты. В частности, перед камерами фотографов предстали Кристен Белл, Идина Мензел, Эван Рэйчел Вуд, Селена Гомес. Каждая из красавиц выбрала роскошный образ, который демонстрировал их видение современных принцесс.

Кристен Белл

Знаменитая блондинка Кристен Белл, озвучившая Анну в "Холодном сердце 2", надела на кинопремьеру платье от Dior. У платья было довольно пикантное декольте, поэтому актриса отказалась от нижнего белья. Несмотря на такую сексуальную деталь Кристен Белл выглядела роскошно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@cineblogtv) 8 Ноя 2019 в 4:46 PS

Идина Мензел

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@spotted.celebrities) 8 Ноя 2019 в 3:00 PST

А вот Идина Мензел решила похвастаться перед фотографами стройной фигурой. Для особого выхода она подобрала белоснежное платье приталенного фасона, которое выглядело по-королевски элегантно. К наряду Идина подобрала украшения и маленький клатч.

Эван Рэйчел Вуд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@evanrachelwood) 7 Ноя 2019 в 10:43 PST

Голливудская актриса Эван Рэйчел Вуд решила поразить поклонников изысканным нарядом от Oscar de la Renta. И это ей удалось: на красной дорожке она ошеломила всех миди-платьем без бретелек, к которому подобрала трендовые туфли-лодочки.

Селена Гомес

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@selenagomez) 7 Ноя 2019 в 10:15 PST

Но роскошные выходы коллег сумела затмить актриса и певица Селена Гомес. На кинособытие она пришла со своей 6-летней сестрой и предстала в образах главных героинь "Холодного сердца 2" – Анны и Эльзы. Красавицы одели одинаковые платья от Marc Jacobs, которые дополнили накидками с перьями и пайетками.