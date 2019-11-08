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Вернется ли Кристен Белл в новый сезон сериала "Сплетницы"?

Вернется ли Кристен Белл в новый сезон сериала "Сплетницы"?
15:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Этим летом СМИ сообщили о создатели о разработке ребута сериала "Сплетница".

Подробностей о проекте известно не так много, но создатели сериала приоткрыли завесу тайны и заявили, что рассказчик останется прежним. Поэтому все поклонники вновь услышат голос Кристен Белл.

39-летняя актриса была "голосом с Верхнего Ист-Сайда" на протяжении 5 лет, и никто не собирается снимать ее с должности.

"Кристен Белл была и будет голосом "Сплетницы", - сказали продюсеры. До этого момента никто не знал наверняка, услышат ли фанаты сериала голос актрисы после перезагрузки. Сама Кристен также не спешила обрадовать поклонников своим возвращением. Она уходила от ответов на вопросы и утверждала, что ни о чем не расскажет.

 
 
 
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Публикация от DisneyFilms (@disneypicturesfilm)

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Перезагружают "Сплетницу" создатели сериала Джош Шварц и Стефани Сэвадж. Известно, что зрители увидят новое поколение подростков. На данный момент Белл является единственной актрисой из старого состава, которая осталась в сериале. Возможно, к ней присоединится кто-то еще. 

Действия нового сезона будут происходить спустя 8 лет после окончания "Сплетницы". Главными героями станут подростки из богатых семей Нью-Йорка. Сериал покажет, какие изменения произошли с социальными сетями за эти годы. Посмотреть новую "Сплетницу" можно будет на сервисе HBO Max, который должны запустить в мае 2020 года.

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Все по теме:

Сериал, Мультфильм, Актриса, Критика, Белоснежка, Кристен Белл, Сплетницы, продолжение сериала.
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