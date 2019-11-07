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Четверг, 07.11.2019
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Звезда "Гарри Поттера" появился в трейлере сериала-ужаса "Дом с прислугой" (Видео)

Звезда "Гарри Поттера" появился в трейлере сериала-ужаса "Дом с прислугой" (Видео)
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Знаменитый британский актер, известный своей ролью Рона Уизли в "Гарри Поттере", снялся в сериале-хорроре "Дом с прислугой" (Servant).

Премьера многоэпизодной ленты на сервисе AppleTV+ состоится уже 28 ноября.

Компания Apple старается не отставать, и вслед за другими американскими компаниями-конкурентами создала свой ресурс для просмотра фильмов и сериалов. Так, с 1 ноября представители Apple запустили стриминговый сервис AppleTV+, дебютировать на котором повезло "Утреннему шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

А также создатели продолжают анонсировать будущие премьеры, подогревая интерес у поклонников. Так, следующей взрывной лентой на сервисе AppleTV+ будет сериал-хоррор "Дом с прислугой" (Servant).

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По сюжету сериала, молодая семья нанимает няню для новорожденного малыша. Однако с приходом прислуги в их дом много вещей оказываются не такими, какими казались раньше. Немало подробностей, из-за которых ситуация становится невыносимой, всплывут, неотвратимо повлияв на молодую пару.

В сериале снимаются Нелл Тайгер Фри, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Тоби Кеббелл и другие актеры. 

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Все по теме:

Кино, Сериал, Трейлер, Ужасы, Новый сериал, Трейлер сериала, Дом с прислугой, Servant, AppleTV+.
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