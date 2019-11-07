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Опубликован первый трейлер "Рождественской истории" по мотивам Чарльза Диккенса (Видео)

Опубликован первый трейлер "Рождественской истории" по мотивам Чарльза Диккенса (Видео)
18:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Уже в декабря 2019 года запланирована одна из самых ожидаемых предновогодних экранизаций – "Рождественская история" по мотивам книги Чарльза Диккенса.

В сети уже появился первый трейлер к минисупериалу вместе с Томом Харди, Шарлоттой Райли и другими популярными актерами.

В январе 2019 года стало известно, что создатель популярного сериала "Острые козырьки" Стивен Найт займется экранизацией Том Харди сыграет в сериале, который снимут по мотивам книги Чарльза Диккенса: детали пяти книг Чарльза Диккенса и первым произведением, за которое он возьмется, будет "Рождественская песнь в прозе, или рождественский рассказ с привидениями".

Также тогда авторы идеи сообщили, что минисериал, состоящий из трех серий, выйдет в декабре 2019 года. Создатели сдержали свое слово и накануне премьеры на ютуб-канале BBC опубликовали первый трейлер "Рождественской истории".

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Как можно заметить на видео, новая экранизация книги Чарльза Диккенса будет отличаться от предыдущих своей мрачностью. Пока у Стивена Найта и Ника Мерфи запланировано три серии "Рождественской истории". Вполне вероятно, что в каждом из эпизодов будет рассказываться об одном из призраков, которые посетили скрягу Скруджа накануне Рождества.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Трейлер, Том Харди, Чарльз Диккенс, Стивен Найт, Первый трейлер, Рождественская история, Минисериал.
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