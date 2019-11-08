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Пятница, 08.11.2019
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Появился украинский трейлер мультфильма от Disney и Pixar "Душа" (Видео)

Появился украинский трейлер мультфильма от Disney и Pixar "Душа" (Видео)
22:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат анимация выйдет 18 июня 2020 года.

В сети появился первый дублированный трейлер анимационного фильма "Душа" от Disney и Pixar.

Режиссером мультфильма выступил Пит Доктер.

Анимация знакомит зрителей с Джо Гарднером, преподавателем музыки в средней школе, который искренне любит играть джаз. И однажды ему таки удается выступить на сцене джазового клуба. Однако по дороге домой в результате несчастного случая душа Джо отделяется от тела и переносится в центр, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит - иметь душу.

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Напомним, что на широкие экраны вышла экранизация книги "Доктор Сон" американского писателя Стивена Кинга. "Доктор Сон" является экранизацией романа Стивена Кинга и продолжение легендарного "Сияния".

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Кино, Фильм, Дисней, Мультфильм, Pixar, Трейлер, Душа.
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